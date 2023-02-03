Иранского кинорежиссёра Джафара Панахи отпустили из тюрьмы под залог

Власти Ирана согласились выпустить из тюрьмы под залог известного кинорежиссёра Джафара Панахи. Он приговорён к шести годам лишения свободы за поддержку антиправительственных протестов в 2010 году. Ранее сообщалось, что Панахи объявил сухую голодовку в знак протеста против того, что его продолжают держать в тюрьме уже после того, как его адвокат успешно оспорил задержание.

Иранский союз кинематографистов заявил, что освобождения Панахи добивались совместными усилиями его семья, юристы и работники киноотрасли. Тем не менее освобождение режиссёра под залог обозначено как временное.

62-летний Джафар Панахи - один из самых известных иранских кинорежиссёров. Его фильм "Такси" получил в 2015 году гран-при Берлинского кинофестиваля; фильм "Три лица" в 2018 году получил премию кинофестиваля в Каннах за лучший сценарий. Также в его активе премии "Золотой леопард" фестиваля в Локарно и "Золотой лев" Венецианского фестиваля.

В мае 2022 года Панахи в числе более чем 300 иранских интеллектуалов и деятелей культуры подписал открытое письмо с осуждением усиливающихся репрессий против свободы слова и творчества в стране.