Исчезающая гора. Арарат убран из биометрического паспорта Армении

В новом биометрическом паспорте Армении решено не использовать изображение горы Арарат, расположенной на территории Турции. Осталась лишь фотография древнего армянского монастыря Хор Вирап, строительство которого завершилось в XVII веке. Ранее монастырь чаще изображали вместе с живописным видом Арарата, так как гора видна на его фоне. Критики назвали это необычное изображение "уловкой", призванной избежать напоминания об Арарате в официальных удостоверениях личности.

Гора Арарат расположена на территории Турции и официально известна под турецким названием Агры-Даг, однако в ясные дни этот природный памятник хорошо виден из Еревана – столицы Армении. Гора высотой 5165 метров входила в состав древних царств Армении, но этнические армяне были изгнаны из поселений вокруг Арарата в ходе организованных Османской империей массовых убийств, которые были признаны геноцидом армян десятками стран мира, в том числе США. Когда после Первой мировой войны границы в регионе были пересмотрены, две вершины – Большой Арарат и Малый Арарат – оказались на территории восточной части Турции. В конце апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обсуждения новых биометрических паспортов с министром внутренних дел Арпине Саргсян заявил, что "мы выбрали такое решение в соответствии с нашей политикой и тем, что мы обсуждали в течение долгого времени". Учитывая, что речь идет о паспорте Армении, добавил Пашинян, этот документ должен быть отражением "суверенной армянской территории".

Отсутствие изображения Арарата в паспортах, которые планируется ввести в обращение осенью 2026 года, стало следствием принятого в конце прошлого года решения правительства убрать изображение заснеженной вершины со штампов, которые ставят на пограничных переходах при въезде или выезде из Армении. Это решение вызвало бурную реакцию в стране, был даже подан иск против правительства. Оппозиционный политик Айк Мамиджанян тогда осудил удаление изображения Арарата с паспортных штампов, заявив: "Не перестает удивлять, с каким рвением Пашинян готов угодить Турции или Азербайджану". С момента возвращения под контроль Азербайджана Нагорного Карабаха в 2023 году Армения стремится к нормализации отношений с соседними Азербайджаном и Турцией, которые исторически были противниками Армении. В 2025 году Армения и Азербайджан парафировали мирное соглашение, которое включает пункт, бессрочно запрещающий любой из стран предъявлять к другой территориальные претензии. Стамбул, близкий союзник Баку, давно возражает против использования Арменией Арарата в качестве национального символа, который есть как на современном армянском гербе, так и на гербе Армянской ССР.

Джошуа Кучера, старший аналитик по Южному Кавказу брюссельской неправительственной организации "Международная кризисная группа", отмечает, что изображение монастыря Хор Вирап, по всей видимости, является "частью более широкой концепции "настоящей Армении", которую продвигает [Пашинян], пытаясь перенаправить внимание армян на проблемы внутри страны, а не на "историческую Армению" за ее пределами". Кучера говорит, что эта работа по переосмыслению связана с возвращением Нагорно-Карабахского региона под контроль Азербайджана. Существуют опасения, что правительству Пашиняна будет нелегко в случае, если оно решится видоизменить нынешний армянский герб, центральным элементом которого является гора Арарат, увенчанная Ноевым ковчегом. Некоторые христиане верят, что это библейское судно оказалось на вершине горы Арарат после Всемирного потопа. В 2023 году Пашинян раскритиковал современный герб за то, что он олицетворяет "противоречие между исторической Арменией и современной Арменией".