В обход Кремля. Армения и Азербайджан расширяют торговлю

Давние соперники – Армения и Азербайджан – расширяют совместную торговлю. По мнению аналитиков, это может способствовать укреплению мира в регионе, а также ослабить длительную блокаду Армении, постепенно снижая роль России

Азербайджан начал экспорт энергоносителей в Ереван и служит транзитным маршрутом для поставок пшеницы из Казахстана и России. В Армении официальные лица заявляют, что завершают составление списка промышленных и сельскохозяйственных товаров для экспорта в Азербайджан.

"Я согласен с тем, что Армения и Азербайджан действуют таким образом, что это снижает влияние Москвы на Кавказе, хотя я не знаю, насколько фактор России определяет их расчеты, – говорит в интервью Радио Свобода Джошуа Кучера, старший аналитик по Южному Кавказу брюссельской неправительственной организации "Международная кризисная группа". – Я предполагаю, что это второстепенный вопрос: их главная задача – урегулировать конфликт, а отношения с Россией или любой другой державой для них имеют не столь важное значение".

Историко-географический регион Карабах, согласно международному праву, является частью Азербайджана. Большая его часть более 30 лет находилась под контролем властей самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Над частью территории Баку вернул контроль в результате 44-дневной войны осенью 2020 года. В сентябре 2023-го Азербайджан провел в регионе военную операцию, по результатам которой непризнанная армянская республика прекратила существование, и Баку восстановил над регионом свою юрисдикцию. Импульс к нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном появился после событий в Карабахе в 2023 году, а также после мирного саммита в Вашингтоне в августе 2025 года, который помог выйти из тупика.

На протяжении трех десятилетий, пока продолжался конфликт вокруг Нагорного Карабаха, Ереван сталкивался с частичной блокадой: режим закрытия границ с Арменией вводили как Азербайджан, так и его союзник Турция. Поскольку Иран находится под международными санкциями, Армения в значительной степени полагается на Грузию как на основной транзитный коридор – особенно при торговле с Россией, своим крупнейшим торговым партнером и поставщиком товаров первой необходимости.

Однако отношения с Москвой и у Баку, и у Еревана ухудшились.

Премьер-министр Никол Пашинян приостановил участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-политическом союзе, в котором главную роль играет Москва. Таким образом, Армения теперь находится на удаленном расстоянии от защитного зонтика России. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, резко раскритиковал Москву за причастность к сбитию пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", разбившегося под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года.

Оба лидера также поддержали инициированный США проект "Маршрут Трампа за международный мир и процветание" (TRIPP) – транспортный коридор, соглашение о создании которого было подписано в Вашингтоне в августе прошлого года. Проект направлен на соединение Азербайджана с его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой, а также на ослабление логистического и политического влияния как России, так и Ирана.

На этом фоне начинают формироваться новые торговые потоки между Арменией и Азербайджаном.

Нефть и газ: из Азербайджана и через Азербайджан

В настоящее время товары из Азербайджана в Армению следуют транзитом через Грузию. Ричард Гирагосян, директор и основатель Центра региональных исследований в Ереване, не исключает возможности открытия прямой торговли через азербайджано-армянскую границу. "Учитывая недавнее прибытие азербайджанских активистов гражданского общества через пограничный пункт в Тавушской области Армении, следует ожидать открытия автомобильного сообщения", – говорит он.

Однако для того, чтобы это произошло, как заявил в интервью Радио Свобода Фархад Мамедов, директор азербайджанской проправительственной организации "Центр исследований Южного Кавказа", "нам необходимо завершить процесс определения границ и демаркации".

Несмотря на резкое сокращение торговли с Россией, на долю Москвы в прошлом году по-прежнему приходилось 35,5 процента внешней торговли Армении, согласно статистике армянского правительства, затем следуют Китай (12,5 процента) и Европейский союз (11,8 процента).

В декабре прошлого года Азербайджан отправил в Армению первые поезда с 22 вагонами с бензином. В середине января премьер-министр Никол Пашинян заявил в социальных сетях, что "бензин марки "премиум" в основном импортировался из Азербайджана, и... минимальная цена на бензин марки "премиум" в Армении снизилась на 15 процентов".

В прошлом году Армения импортировала 490 000 тонн бензина и другого топлива, и около двух третей этого объема поступило из России.

"Любые поставки нефтепродуктов, газа из Азербайджана означают прогресс в том смысле, что снижается доминирующее положения России на рынке, – говорит Ричард Гирагосян. – Армения может рассмотреть возможность импорта газа из Туркменистана через Азербайджан. В то же время существует и более амбициозный план по импорту в Армению азербайджанского природного газа".

"Если у Азербайджана будет достаточно газа, чтобы дать его Армении, а Армения и Туркменистан договорятся о том, как доставлять туркменский газ в Азербайджан, то такая схема тоже возможна", – считает Фархат Мамедов.

С прошлого года Азербайджан в целом согласился выполнять роль транзитного государства для Армении, и уже служит транзитным маршрутом для поставок пшеницы из Казахстана и России. Согласно азербайджанской официальной статистике, к настоящему времени Россия в рамках транзитных перевозок отправила в Армению через Азербайджан более 23 000 тонн пшеницы, около 1000 тонн удобрений и 68 тонн гречки.

Однако мир продолжает быть хрупким, пока на заключен окончательный договор. Баку по-прежнему требует от Армении внести поправки в свою конституцию, чтобы исключить предполагаемые территориальные претензии на Карабах.

Эмили Бабаканян Фрейзер, научный сотрудник ереванского Центра региональных исследований, в одном из прошлых интервью Радио Свобода заявила, что, хотя немедленное сокращение поставок маловероятно, Армения по-прежнему уязвима перед угрозой того, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Азербайджан перекроет поставки энергоносителей.

Ричард Гирагосян утверждает, что Россия оказалась в изоляции после окончания Карабахского конфликта. Пока конфликт не был разрешен, у Москвы были рычаги влияния на обе страны. Гирагосян тем не менее предупреждает, что такое положение может носить временный характер: "Я ожидаю, что разгневанный и жаждущий мести Путин попытается восстановить утраченное влияние России после прекращения огня в Украине. Армения и Азербайджан сближаются из-за этой одинаковой для обеих стран угрозы".