Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Мир

В обход Кремля. Армения и Азербайджан расширяют торговлю

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Давние соперники – Армения и Азербайджан – расширяют совместную торговлю. По мнению аналитиков, это может способствовать укреплению мира в регионе, а также ослабить длительную блокаду Армении, постепенно снижая роль России

Азербайджан начал экспорт энергоносителей в Ереван и служит транзитным маршрутом для поставок пшеницы из Казахстана и России. В Армении официальные лица заявляют, что завершают составление списка промышленных и сельскохозяйственных товаров для экспорта в Азербайджан.

"Я согласен с тем, что Армения и Азербайджан действуют таким образом, что это снижает влияние Москвы на Кавказе, хотя я не знаю, насколько фактор России определяет их расчеты, – говорит в интервью Радио Свобода Джошуа Кучера, старший аналитик по Южному Кавказу брюссельской неправительственной организации "Международная кризисная группа". – Я предполагаю, что это второстепенный вопрос: их главная задача – урегулировать конфликт, а отношения с Россией или любой другой державой для них имеют не столь важное значение".

Историко-географический регион Карабах, согласно международному праву, является частью Азербайджана. Большая его часть более 30 лет находилась под контролем властей самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Над частью территории Баку вернул контроль в результате 44-дневной войны осенью 2020 года. В сентябре 2023-го Азербайджан провел в регионе военную операцию, по результатам которой непризнанная армянская республика прекратила существование, и Баку восстановил над регионом свою юрисдикцию. Импульс к нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном появился после событий в Карабахе в 2023 году, а также после мирного саммита в Вашингтоне в августе 2025 года, который помог выйти из тупика.

На протяжении трех десятилетий, пока продолжался конфликт вокруг Нагорного Карабаха, Ереван сталкивался с частичной блокадой: режим закрытия границ с Арменией вводили как Азербайджан, так и его союзник Турция. Поскольку Иран находится под международными санкциями, Армения в значительной степени полагается на Грузию как на основной транзитный коридор – особенно при торговле с Россией, своим крупнейшим торговым партнером и поставщиком товаров первой необходимости.

Однако отношения с Москвой и у Баку, и у Еревана ухудшились.

Премьер-министр Никол Пашинян приостановил участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-политическом союзе, в котором главную роль играет Москва. Таким образом, Армения теперь находится на удаленном расстоянии от защитного зонтика России. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, резко раскритиковал Москву за причастность к сбитию пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", разбившегося под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года.

Сбитый российской ПВО самолет "Азербайджанских авиалиний"
Оба лидера также поддержали инициированный США проект "Маршрут Трампа за международный мир и процветание" (TRIPP) – транспортный коридор, соглашение о создании которого было подписано в Вашингтоне в августе прошлого года. Проект направлен на соединение Азербайджана с его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой, а также на ослабление логистического и политического влияния как России, так и Ирана.

На этом фоне начинают формироваться новые торговые потоки между Арменией и Азербайджаном.

Нефть и газ: из Азербайджана и через Азербайджан

В настоящее время товары из Азербайджана в Армению следуют транзитом через Грузию. Ричард Гирагосян, директор и основатель Центра региональных исследований в Ереване, не исключает возможности открытия прямой торговли через азербайджано-армянскую границу. "Учитывая недавнее прибытие азербайджанских активистов гражданского общества через пограничный пункт в Тавушской области Армении, следует ожидать открытия автомобильного сообщения", – говорит он.

Однако для того, чтобы это произошло, как заявил в интервью Радио Свобода Фархад Мамедов, директор азербайджанской проправительственной организации "Центр исследований Южного Кавказа", "нам необходимо завершить процесс определения границ и демаркации".

Несмотря на резкое сокращение торговли с Россией, на долю Москвы в прошлом году по-прежнему приходилось 35,5 процента внешней торговли Армении, согласно статистике армянского правительства, затем следуют Китай (12,5 процента) и Европейский союз (11,8 процента).

В декабре прошлого года Азербайджан отправил в Армению первые поезда с 22 вагонами с бензином. В середине января премьер-министр Никол Пашинян заявил в социальных сетях, что "бензин марки "премиум" в основном импортировался из Азербайджана, и... минимальная цена на бензин марки "премиум" в Армении снизилась на 15 процентов".

В прошлом году Армения импортировала 490 000 тонн бензина и другого топлива, и около двух третей этого объема поступило из России.

"Любые поставки нефтепродуктов, газа из Азербайджана означают прогресс в том смысле, что снижается доминирующее положения России на рынке, – говорит Ричард Гирагосян. – Армения может рассмотреть возможность импорта газа из Туркменистана через Азербайджан. В то же время существует и более амбициозный план по импорту в Армению азербайджанского природного газа".

"Если у Азербайджана будет достаточно газа, чтобы дать его Армении, а Армения и Туркменистан договорятся о том, как доставлять туркменский газ в Азербайджан, то такая схема тоже возможна", – считает Фархат Мамедов.

С прошлого года Азербайджан в целом согласился выполнять роль транзитного государства для Армении, и уже служит транзитным маршрутом для поставок пшеницы из Казахстана и России. Согласно азербайджанской официальной статистике, к настоящему времени Россия в рамках транзитных перевозок отправила в Армению через Азербайджан более 23 000 тонн пшеницы, около 1000 тонн удобрений и 68 тонн гречки.

Автозаправочная станция в Ереване с указанием цены на азербайджанский бензин, 26 декабря 2025 года
Однако мир продолжает быть хрупким, пока на заключен окончательный договор. Баку по-прежнему требует от Армении внести поправки в свою конституцию, чтобы исключить предполагаемые территориальные претензии на Карабах.

Эмили Бабаканян Фрейзер, научный сотрудник ереванского Центра региональных исследований, в одном из прошлых интервью Радио Свобода заявила, что, хотя немедленное сокращение поставок маловероятно, Армения по-прежнему уязвима перед угрозой того, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Азербайджан перекроет поставки энергоносителей.

Ричард Гирагосян утверждает, что Россия оказалась в изоляции после окончания Карабахского конфликта. Пока конфликт не был разрешен, у Москвы были рычаги влияния на обе страны. Гирагосян тем не менее предупреждает, что такое положение может носить временный характер: "Я ожидаю, что разгневанный и жаждущий мести Путин попытается восстановить утраченное влияние России после прекращения огня в Украине. Армения и Азербайджан сближаются из-за этой одинаковой для обеих стран угрозы".

XS
SM
MD
LG