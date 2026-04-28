Кафедральный собор Святого Покрова Девы Марии
Эксклюзивные фото: в Карабахе снесены две христианских церкви

В крупнейшем городе Карабаха Ханкенди (бывший Степанакерт) азербайджанские власти снесли две христианских церкви, включая кафедральный собор Святого Покрова Девы Марии. Радио Свобода смогло подтвердить это с помощью спутниковых снимков высокого разрешения, сделанных 26 апреля и ранее не публиковавшихся.

Сообщения о том, что Собор Святого Покрова Девы Марии в Ханкенди был разрушен, появились в армянских СМИ в середине апреля. 22 апреля Радио Свобода смогло подтвердить это с помощью спутниковых снимков низкого разрешения, однако до настоящего момента не было доступно чётких и актуальных изображений этого места после сноса. На новых снимках видно, что вместе с собором был снесен и приходской дом.

Площадь, где находился Собор Святого Покрова Девы Марии в Ханкенди (Степанакерте), до и после сноса храма
Строительство собора в Ханкенди – городе, известном армянам как Степанакерт, – началось в 2006 году, а его освящение состоялось в 2019 году.

Помимо того что он служил главным местом богослужений в городе, его подвал был переоборудован в бомбоубежище во время конфликтов с азербайджанскими силами, происходивших в 2020-е годы.

Церковь св. Акопа (Иакова) в Ханкенди (Степанакерт)
Cнимки, полученные Радио Свобода, подтверждают, что наряду с кафедральным собором св. Девы Марии в Ханкенди была снесена церковь Святого Иакова.

Церковь св. Иакова в Ханкенди: конец 2025 года / 26 апреля 2026 года
Строительство церкви Святого Иакова было завершено в 2007 году и профинансировано армяно-американским филантропом Нерсесом Епримяном в память о его умершем сыне.

Армянская православная церковь 23 апреля обвинила Азербайджан в "преднамеренном нападении на армянские христианские святыни с целью стереть армянское присутствие в Нагорном Карабахе".

22 апреля Эльнара Акимова, член парламента Азербайджана, заявила азербайджанской службе Радио Свобода, что утверждения о разрушении церквей являются "провокацией реваншистских сил", направленной на нанесение ущерба имиджу Баку.

Акимова также сказала, что её страна "в рамках государственной политики сохраняет религиозные и исторические памятники на своих территориях" и никогда "не имела намерения уничтожать какое-либо религиозное наследие".

Улица в Ханкенди (Степанакерте) до и после сноса собора Святого Покрова Девы Марии
24 апреля Радио Свобода позвонило по телефону в отель, расположенный в нескольких метрах от кафедральнооо собора св. Девы Марии. Сначала ответивший на звонок сотрудник гостиницы сказал, что у него нет никакой информации о состоянии цекрви, а затем заявил, что "все вокруг отеля на месте" и утверждал, что собор всё ещё существует, – хотя уже тогда спутниковые снимки низкого разрешения свидетельствовали об обратном.

Министерство иностранных дел Азербайджана не ответило на запрос о комментарии для этого материала.

Как следует из найденного Радио Свобода поста в инстаграме, в начале февраля 2026 года кафедральный собор св. Девы Марии в Ханкенди уже тогда был обнесен забором. Архивные спутниковые снимки показывают, что он был снесен в начале апреля.

Неправительственная организация Caucasus Heritage Watch ("Наблюдение за культурным наследием Кавказа") в свою очередь неоднократно обвиняла армянские власти Нагорного Карабаха в пренебрежительном отношении к азербайджанским объектам культурного и исторического наследия, хотя о сносе мечетей или других религиозных объектов не сообщалось.

Более ста тысяч этнических армян покинули Карабах и прилегающие к нему территории на фоне серии военных операций, начатых Баку, которые завершились полным восстановлением Азербайджаном контроля над этим регионом в сентябре 2023 года.

Военная кампания последовала за десятилетиями фактического контроля этнических армян над этой территорией после Первой Нагорно-Карабахской войны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) возлагает цветы у Мемориала жертвам Геноцида армян в Ереване 24 апреля 2026 года
Сообщения о разрушении очередных христианских объектов в Нагорном Карабахе вызвали споры в преддверии предстоящих парламентских выборов в Армении, поскольку критики обвиняют премьер-министра Никола Пашиняна в неспособности должным образом отреагировать на ситуацию.

Пашинян заявил журналистам, что его правительство работает над получением полной информации по этому вопросу, однако призвал к "осторожности" в подобных случаях.

"Я не думаю, что, учитывая наш предыдущий опыт, мы будем выносить это на уровень международных обсуждений на государственном уровне", – сказал он.

