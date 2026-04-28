Эксклюзивные фото: в Карабахе снесены две христианских церкви

В крупнейшем городе Карабаха Ханкенди (бывший Степанакерт) азербайджанские власти снесли две христианских церкви, включая кафедральный собор Святого Покрова Девы Марии. Радио Свобода смогло подтвердить это с помощью спутниковых снимков высокого разрешения, сделанных 26 апреля и ранее не публиковавшихся. Сообщения о том, что Собор Святого Покрова Девы Марии в Ханкенди был разрушен, появились в армянских СМИ в середине апреля. 22 апреля Радио Свобода смогло подтвердить это с помощью спутниковых снимков низкого разрешения, однако до настоящего момента не было доступно чётких и актуальных изображений этого места после сноса. На новых снимках видно, что вместе с собором был снесен и приходской дом.

Строительство собора в Ханкенди – городе, известном армянам как Степанакерт, – началось в 2006 году, а его освящение состоялось в 2019 году. Помимо того что он служил главным местом богослужений в городе, его подвал был переоборудован в бомбоубежище во время конфликтов с азербайджанскими силами, происходивших в 2020-е годы.

Cнимки, полученные Радио Свобода, подтверждают, что наряду с кафедральным собором св. Девы Марии в Ханкенди была снесена церковь Святого Иакова.

Строительство церкви Святого Иакова было завершено в 2007 году и профинансировано армяно-американским филантропом Нерсесом Епримяном в память о его умершем сыне. Армянская православная церковь 23 апреля обвинила Азербайджан в "преднамеренном нападении на армянские христианские святыни с целью стереть армянское присутствие в Нагорном Карабахе". 22 апреля Эльнара Акимова, член парламента Азербайджана, заявила азербайджанской службе Радио Свобода, что утверждения о разрушении церквей являются "провокацией реваншистских сил", направленной на нанесение ущерба имиджу Баку. Акимова также сказала, что её страна "в рамках государственной политики сохраняет религиозные и исторические памятники на своих территориях" и никогда "не имела намерения уничтожать какое-либо религиозное наследие".

24 апреля Радио Свобода позвонило по телефону в отель, расположенный в нескольких метрах от кафедральнооо собора св. Девы Марии. Сначала ответивший на звонок сотрудник гостиницы сказал, что у него нет никакой информации о состоянии цекрви, а затем заявил, что "все вокруг отеля на месте" и утверждал, что собор всё ещё существует, – хотя уже тогда спутниковые снимки низкого разрешения свидетельствовали об обратном. Министерство иностранных дел Азербайджана не ответило на запрос о комментарии для этого материала.

Как следует из найденного Радио Свобода поста в инстаграме, в начале февраля 2026 года кафедральный собор св. Девы Марии в Ханкенди уже тогда был обнесен забором. Архивные спутниковые снимки показывают, что он был снесен в начале апреля. Неправительственная организация Caucasus Heritage Watch ("Наблюдение за культурным наследием Кавказа") в свою очередь неоднократно обвиняла армянские власти Нагорного Карабаха в пренебрежительном отношении к азербайджанским объектам культурного и исторического наследия, хотя о сносе мечетей или других религиозных объектов не сообщалось. Более ста тысяч этнических армян покинули Карабах и прилегающие к нему территории на фоне серии военных операций, начатых Баку, которые завершились полным восстановлением Азербайджаном контроля над этим регионом в сентябре 2023 года. Военная кампания последовала за десятилетиями фактического контроля этнических армян над этой территорией после Первой Нагорно-Карабахской войны.