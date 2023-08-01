Исландия первой из стран Европы "заморозила" свою дипмиссию в России

Исландия сообщила о приостановке с 1-го августа работы своего посольства в Москве, объяснив это снижением до беспрецедентно низкого уровня политических, экономических и культурных связей с Россией.

Планы были анонсированы ещё в июне. Исландия стала первой европейской страной, "заморозившей" свою дипмиссию в России после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022-го года.

Одновременно в Рейкьявике подчёркивают намерение расширять дипломатическое присутствие в Украине - в знак солидарности с Киевом в период российской агрессии. В этой связи отмечается подписание Рейкьявиком соглашения с Вильнюсом об использовании исландскими дипломатами помещений посольства Литвы в Киеве.

В МИД Исландии подчёркивают, что приостановку деятельности посольства страны в Москве не стоит рассматривать как разрыв дипломатических отношений. "Как только позволят условия, Исландия будет нацелена на возобновление операций", - отметили в министерстве.

В июне, реагируя на решение властей Исландии "заморозить" дипмиссию в России, Москва заявила, что данный шаг неизбежно вызовет ответную реакцию, напоминает France-Presse. "Мы учтём это недружественное решение при регулировании наших отношений с Исландией в будущем", - говорилось в заявлении МИД России.

Посольство Исландии в Москве - помимо России - представляло Рейкьявик в отношениях с Арменией, Беларусью, Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Теперь представительство будет осуществляться МИД Исландии. Всего у этой страны 18 посольств в зарубежных столицах.