Исландия закрывает своё посольство в России. Оно прекратит работу с 1 августа. Кроме того, Исландия потребовала от России ограничить своё дипломатическое присутствие в Рейкьявике, понизить уровень дипломатического представительства и сократить численность персонала российского посольства.

В заявлении исландского МИД подчёркивается, что речь не идёт о разрыве дипломатических отношений. "В данный момент наши торговые, культурные и политические связи с Россией сократились до исторического минимума. Поэтому продолжать работу посольства более не оправданно", - говорится в документе.

Министр иностранных дел Исландии Тордис Гильфадоттир упомянула, что с момента обретения независимости в 1944 году Исландия поддерживала взаимовыгодные отношения с Россией. Она выразила надежду, что когда-нибудь обстоятельства позволят России и Исландии возобновить нормальные и плодотворные отношения. "Но это зависит от решений Кремля", - сказала министр.