Лавров: России нет смысла сохранять присутствие в западных странах

Для России нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие в западных странах, – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник на встрече с новыми сотрудниками МИД. Лавров считает, что условия, в которых работают на Западе российские дипломаты, "трудно назвать человеческими", к тому же Европа старается свести к минимуму сотрудничество с Россией.
Министр иностранных дел заявил, что внешнеполитическое внимание России должно переключиться на страны так называемого "третьего мира": Азии, Африки, Латинской Америки. "Африка обладает колоссальным количеством природных ресурсов, ещё совсем не разработанных. Подавляющее большинство стран Латинской Америки продолжает не просто поддерживать с нами отношения, а заинтересованы в их углублении," - подчеркнул он.
По словам Лаврова, наращивание новых связей "за счёт переноса внимания с оголтелого и освирепевшего Запада" позволит наглядно показать, что Россия не находится во внешнеполитической изоляции.
Кроме того глава МИД затронул тему военного вторжения России в Украину, сказав, что происходящее сейчас – "это настоящий рецидив колониального мышления, стремление подчинить всё и вся своей воле, доказать, что "я, гегемон (имею в виду наших американских коллег) буду жить по принципу: что хочу, то и ворочу."
Сергей Лавров не уточнил, какие именно аспекты дипломатического присутствия России в западных странах он предлагает сократить, и затронет ли сокращение консульскую помощь гражданам России, проживающим за рубежом.
- После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля США, Евросоюз и многие другие страны подвергли Россию многочисленным политическим и экономическим санкциям - за нарушение суверенитета соседней страны и нарушения международных конвенций. 6 октября Евросоюз утвердил уже восьмой пакет экономических санкций против России.
- В мае 2022 года – после появления свидетельств вероятных военных преступлений российской армии в Буче под Киевом –началась массовая высылка российских дипломатов из европейских стран. Сообщалось, что их деятельность "противоречит интересам безопасности". Россия приняла ответные меры.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.