Лавров: России нет смысла сохранять присутствие в западных странах

Для России нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие в западных странах, – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник на встрече с новыми сотрудниками МИД. Лавров считает, что условия, в которых работают на Западе российские дипломаты, "трудно назвать человеческими", к тому же Европа старается свести к минимуму сотрудничество с Россией.

Министр иностранных дел заявил, что внешнеполитическое внимание России должно переключиться на страны так называемого "третьего мира": Азии, Африки, Латинской Америки. "Африка обладает колоссальным количеством природных ресурсов, ещё совсем не разработанных. Подавляющее большинство стран Латинской Америки продолжает не просто поддерживать с нами отношения, а заинтересованы в их углублении," - подчеркнул он.

По словам Лаврова, наращивание новых связей "за счёт переноса внимания с оголтелого и освирепевшего Запада" позволит наглядно показать, что Россия не находится во внешнеполитической изоляции.

Кроме того глава МИД затронул тему военного вторжения России в Украину, сказав, что происходящее сейчас – "это настоящий рецидив колониального мышления, стремление подчинить всё и вся своей воле, доказать, что "я, гегемон (имею в виду наших американских коллег) буду жить по принципу: что хочу, то и ворочу."

Сергей Лавров не уточнил, какие именно аспекты дипломатического присутствия России в западных странах он предлагает сократить, и затронет ли сокращение консульскую помощь гражданам России, проживающим за рубежом.