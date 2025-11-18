Испания предоставит Украине пакет военной помощи на 615 млн евро

Ссылки для упрощенного доступа

Владимир Зеленский и Педро Санчес
Испания предоставит Украине новый пакет военной помощи в размере 615 миллионов евро для дальнейшего противостояния российскому вторжению.

Об этом во вторник сообщил испанский премьер-министр Педро Санчес на совместной пресс-конференции в Мадриде с прибывшим с визитом в Испанию президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщил Санчес, новый пакет военной помощи Киеву Испания утвердит в течение месяца. Из общей суммы 400 миллионов пойдёт на закупку оружия, включая 100 миллионов евро на поставки в рамках инициативы PURL, предусматривающей покупку оружия странами ЕС у США для последующей передачи Украине. Также Испания выделит 215 миллионов евро через европейскую программу SAFE на финансирование закупки Украиной радаров и средств по борьбе с дронами, отмечает издание Hromadske.

Днём ранее Зеленский посетил с очередным визитом Францию. Вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном им было подписано рассчитанное на 10 лет соглашение о поставках Киеву боевых самолетов и систем ПВО. В документе говорится, в частности, о возможных будущих контрактах на приобретение Украиной 100 истребителей Rafale "с соответствующим вооружением". В соглашении также изложены условия сделок по поставкам разрабатываемых систем ПВО нового поколения Самп-Тэ, радиолокационных систем и беспилотников.

