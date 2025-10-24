"Стратегическое решение". Почему Украина выбрала Gripen, а не F-16

В среду, 22 октября, Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по поставке до 150 истребителей JAS 39 Gripen E для Военно-воздушных сил Украины. Программа включает подготовку украинских пилотов и создание технической базы для обслуживания самолётов. Шведские Gripen выбраны из-за их маневренности, надёжности и экономичности, а также способности взлетать с коротких взлётно-посадочных полос.

Военные эксперты называют это "стратегическим решением", которое означает, что в будущем украинские военные пилоты будут летать на шведских самолётах. Швеция является надежным партнером Украины, и именно самолеты Gripen считаются лучшим предложением в соотношении "цена–качество".

Но почему Украина не выбрала американские F-16, на которых уже летают украинские пилоты?

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали 22 октября Соглашение о намерениях, которое предусматривает возможность приобретения до 150 многоцелевых истребителей JAS 39 Gripen E для Военно-воздушных сил ВСУ.

Программа рассчитана на 10–15 лет, ее стоимость оценивается примерно в 10 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает не только поставку самолётов, но и подготовку украинских пилотов, а также создание совместной технической базы для обслуживания этих истребителей. К первым тренировкам на истребителях Gripen украинские пилоты приступили еще в августе 2023 года.

"Мы открываем, безусловно, новую и очень содержательную страницу наших отношений – отношений Украины и Швеции, и более того – в целом безопасности в Европе. Это (Gripen) мощные авиационные платформы, которые позволяют выполнять широкий спектр задач. Мы рассчитываем, что будущий контракт позволит получить не менее 100 таких самолетов", – сказал Зеленский во время визита в Швецию в Линчёпинге, городе, где производят истребители. Шведский премьер отметил, что его страна поможет "построить новые и очень мощные Военно-воздушные силы Украины".

"Это – стратегический выбор, потому что я понимаю, что Gripen составят основной парк, это будет основной боевой самолёт наших Военно-воздушных сил в будущем", – говорит в интервью Радио Свобода украинский военный эксперт Олег Жданов.

Одна из самых тиражных шведских газет Aftonbladet написала, что выбор Украиной Jas 39 Gripen E в качестве своего основного истребителя будущего "является не неожиданной новостью, а скорее настоящим знаком качества".

Украинцы, по данным шведского издания, провели очень кропотливую работу, выбирая между различными истребителями из разных стран.

Как сказал сам Зеленский, в мире существуют три основные платформы истребителей и многофункциональных самолетов: шведская Gripen, американская F и французская Rafale.

Не считая, конечно, российских МиГов и Су – но с этими машинами Украина уже прощается, хотя в парке Воздушных сил ВСУ они еще есть.

"Я не хочу раскрывать всех деталей наших шагов, но для нашей армии Gripen – это приоритет. Вот почему мы их выбрали. Это вопрос средств, маневра, того, как это использовать. Мы понимаем, с кем мы воюем, и Gripen – одни из лучших в мире", – объяснил Зеленский.

Путь к защите украинского неба самолётами Gripen ещё долгий

"Однако путь к защите украинского неба самолётами Gripen ещё долгий. Пройдёт примерно три года, прежде чем новопостроенный Gripen E сможет быть передан Украине – если не произойдёт ничего чрезвычайного. Основная проблема заключается в том, что долгосрочные потребности Украины в 100–150 самолетах будет трудно профинансировать – а деньги становятся всё большей головной болью для тех, кто поддерживает Украину", – отмечает Aftonbladet.

Первые Gripen ожидаются в Украине уже в 2026 году, хотя, возможно, это будут не новые самолеты. Новые, и в значительном количестве, по данным шведских СМИ, поступят в течение трёх лет.

Как заявил шведский премьер-министр Кристерссон в Брюсселе 23 октября, сейчас Швеция сосредоточена на том, чтобы дополнить американские самолёты, которые уже поступают в Украину, одним-двумя шведскими самолётами радиолокационной разведки, что значительно усилит украинскую систему ПВО.

Почему не американские F?

Воздушные силы Украины уже более года защищают небо страны на американских F-16. В конце июля 2024 года поступили первые F-16 из Нидерландов, а затем из Дании, Бельгии и других стран.

Однако эти самолеты не новые – их передают, заменяя собственный авиапарк новыми F-35.

Военные эксперты, с которыми поговорило Радио Свобода, обращают внимание на то, что сами США не предоставляют Украине истребители.

"Мы от США не получили ни одного F-16. Мы говорим исключительно о финансовой помощи и лоббировании наших интересов в Европе. Все F-16 мы получили исключительно от европейских стран. США, безусловно, не дают стопроцентной гарантии того, что они смогут в будущем передавать нам современные, модернизированные, высококачественные, высокотехнологичные F-16 последней модификации. Мы этого не ожидаем. А вот именно Швеция демонстрирует готовность помогать нам по многим направлениям. И мы уже это видели", – сказал в интервью Радио Свобода военный эксперт Александр Коваленко.

Он добавляет, что "США в последнее время продемонстрировали, что не являются стабильным партнером, и это касается не только администрации Дональда Трампа, ведь и Джо Байден также не передал Украине F-16 напрямую от США.

"Наша стратегия заключается в том, что на сегодняшний день нужно максимально отходить от Соединенных Штатов Америки. Потому что нестабильность политической ситуации ставит США в позицию ненадежного партнёра", – говорит Олег Жданов.

Ещё один момент заключается в том, что если бы Украина выбрала американскую платформу F, то ее последний самолёт, F-35, чрезвычайно дорог, на него большая очередь – и неизвестно, захотели бы ли США предоставлять такие самолёты стране, не входящей в НАТО. Опасения вызывают также возможные попытки технического шпионажа со стороны России, если бы эти самолёты действительно оказались в Украине.

Кроме того, Украина, по-видимому, рассматривала и французские Rafale, и британо-немецкие Eurofighter–Typhoon. Здесь могла сработать политическая целесообразность. Выбрать Францию – значит "обидеть" Британию и Германию, выбрать Британию и Германию – "обидеть" Францию, а это ключевые союзники Украины в Европе.

"Нет. Что касается того, чтобы кого-то обидеть – нет. Rafale, к слову, не самый выгодный самолёт. На рынке он один из самых дорогих в своём классе, это не очень выгодная машина с точки зрения экономичности и боевых характеристик. Eurofighter тоже по цене очень дорогой и мало распространён. Поэтому Gripen по критерию цена–качество – лучший самолёт с точки зрения выбора", говорит военный эксперт Олег Жданов.

Что известно об истребителе Gripen?

JAS 39 Gripen E – новейшая модификация шведского истребителя, созданная компанией Saab. Самолёт оснащён более мощным двигателем (производитель, кстати – всемирно известная компания Volvo), имеет увеличенную дальность полёта и усовершенствованные системы радиолокации и электроники, что делает его одним из самых современных боевых самолётов в своём классе.

Как говорит Александр Коваленко, "Gripen – это высококачественный современный самолет, который в перспективе может стать неотъемлемой частью качественной модернизации Воздушных сил Украины. Именно то, что нам нужно. Количество, которое озвучено, 100–150 единиц, это как раз то, что нам нужно для получения качественных современных самолетов".

JAS 39 Gripen E может нести управляемые бомбы, которые могут действовать на расстоянии 500 километров – то есть самолеты и пилоты в безопасности, не нужно подлетать близко, подвергаясь средствам ПВО противника. Gripen может снаряжаться и высокоточными бомбами с лазерным наведением, а также ракетами "воздух-земля" и противокорабельными ракетами. В отличие от F-16 истребители Gripen могут нести мощные немецкие ракеты "Таурус", если Берлин однажды всё же согласится передать их Украине.

Самолёты Gripen находятся в составе военно-воздушных сил Бразилии, Южной Африки, Чехии, Венгрии и других стран.

"Gripen известны своей маневренностью, надежностью и низкой стоимостью эксплуатации, а также способностью взлетать с коротких полос и даже автомобильных дорог, что делает их идеальными для концепции "тотальной обороны". Gripen – это не просто самолет, а воплощение шведской философии обороны: "Разумная, эффективная, независимая технология для защиты демократии", – написала в фейсбуке в день визита Зеленского в Швецию посол Украины в этой стране Светлана Залищук.