Суд в Москве оставил под арестом журналиста Эвана Гершковича

Московский городской суд отклонил апелляцию на решение Лефортовского районного суда о продлении срока ареста и оставил под стражей американского журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Об этом сообщает пресс-служба судов Москвы.
26 января 32-летнему журналисту продлили срок содержания под стражей до 30 марта. Защита Гершковича пыталась обжаловать это решение.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью бывшему ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону намекнул на готовность обменять Гершковича на Вадима Красикова (он же Вадим Соколов), предположительно, сотрудника российских спецслужб, пожизненно осуждённого в Германии за убийство бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили.
- Эвана Гершковича задержали 29 марта 2023 года в Екатеринбурге. На следующий день ФСБ России заявила, что журналист арестован по обвинению в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
- Гершкович и The Wall Street Journal отвергают предъявленные обвинения. Издание неоднократно требовало немедленного освобождения журналиста. Белый дом называл обвинения "смехотворными", а президент Байден характеризовал задержание журналиста как "совершенно незаконное".
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