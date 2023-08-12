"Испугались, что я могу победить". Выбор Елизаветы Казанцевой

Елизавете Казанцевой, кандидату в депутаты Екатеринбургской городской думы от партии "Яблоко", угрожают сексуализированным насилием, если она не прекратит избирательную кампанию. "Знаешь, я люблю выпить и всегда покупаю выпивку в больших бутылках, которые потом мои люди загоняют врагам России в анальное отверстие" – такие сообщения 21-летняя студентка начала получать после анонса своего участия в выборах. Елизавета не выступала публично с антивоенными заявлениями и критикой власти. Она в случае победы планирует заниматься благоустройством своего округа. "Я иду по двадцать четвертому округу – это часть районов Уктус и Химмаш. В своей кампании я хочу уделить внимание тем проблемам, с которыми жители этих районов сталкиваются каждый день – транспортная недоступность, плохой запах в районе Химмаш, отсутствие в районе какой-либо активной деятельности, которой горожане могли бы заняться" – так она рассказала в телеграм-канале о своих планах. В России независимые политики и активисты часто сталкиваются с угрозами, и порой эти угрозы не остаются голословными. О своем решении идти на выборы Елизавета Казанцева рассказала Радио Свобода.

– Как вы объясняете угрозы в ваш адрес?

Мне напрямую пишут, чтобы я снялась с выборов и не лезла в политику

– Я опубликовала в своих соцсетях всего несколько постов об участии в выборах, но они быстро стали популярными. Некие Владимир Кушнерик и Михаил Титаренко мне писали в мессенджерах в социальной сети неприличные вещи, как бандиты из 90-х. После того как о пост о преследовании меня опубликовала партия "Яблоко", этот Кушнерик написал, что я могу “получить” за ложный донос. Люди, которые меня поддерживают, тоже получили угрозы. Моей знакомой, которая поставила эмодзи под моей записью, также угрожали насильственными действиями сексуализированного характера.

– Вам удалось что-то выяснить о личностях обидчиков?

– Они живут не в Екатеринбурге. Один из них придерживается ультраконсервативных взглядов и выступает против ЛГБТ и права женщины на аборт. Такое впечатление создают его страницы в соцсетях.

– Преследователи производят впечатление реальных личностей?

– Это скрытые за никами настоящие персоны, которые, на мой взгляд, выполняют чей-то заказ. Мне напрямую пишут, чтобы я снялась с выборов и не лезла в политику. У меня есть подозрения, что это мог сделать кто-то из моих оппонентов, но ссылаться на личности я не буду.

– Вы поддерживаете публично ЛГБТ-людей и выступаете за репродуктивные права женщин?

– Я нигде не писала об ЛГБТ-людях или о праве женщины на аборт.

– Кто ваши оппоненты?

Я еще ничего не успела сделать, но кто-то испугался, что я могу претендовать на победу, и решил пресечь мою деятельность на корню

– У меня три активных оппонента. Один из них – Даниил Тупица от “Единой России”. Он руководитель Свердловского регионального отделения ВОО "Молодая Гвардия Единой России". Юлия Гильванова от ЛДПР и Виктор Сомиков от КПРФ. Щиты с Гильвановой везде, а у меня денег на кампанию мало. Так что нельзя сказать, что у нас равная конкурентная борьба, но она и не должна быть равной. С Сомиковым мы случайно встретились на улице, когда я фотографировала ямы на дорогах для нашего телеграм-канала. Он поделился своим мнением, почему у нас все так плохо с дорогами.

– Вы продолжаете кампанию и не испугались угроз?

– Я еще ничего не успела сделать, но кто-то испугался, что я могу претендовать на победу, и решил пресечь мою деятельность на корню. Но у него ничего не получилось. Я продолжаю участие в выборах и скоро запишусь на рукопашный бой. Я не побоюсь войти в физическую полемику, если придется защищать себя.

– Как полиция отреагировала на ваше заявление по факту угроз?

– Они приняли заявление, и через два дня я приехала к следователю для дачи полных показаний. Следователь сказал, что раз на меня не направляли огнестрельное оружие, то они не могут против авторов угроз возбудить уголовное дело. То есть нет тела – нет дела.

– Почему вы решили принять участие в выборах?

– Я давно хотела проявить себя в политике. Председатель регионального отделения “Яблока” предложил мне поучаствовать в выборах.

– Что вы будете делать, если вас выберут?

– Буду слушать запросы людей и добиваться от власти, чтобы их нужды были услышаны. Я буду говорить с властью от лица жителей. Я живу в избирательном округе, по которому иду на выборы. Я сама сталкиваюсь с проблемами, от которых страдают жители этого округа. На микрорайон Светлый и на район Левобережный Уктус всего три автобуса. Они ездят раз в 15 минут и всегда полностью заполнены. На Левобережном Уктусе есть набережная, но без благоустройства. По этой набережной невозможно гулять родителям с колясками, потому что там нет дорог. Мне, если честно, надоели эти проблемы. И я хочу их решить. Должность депутата мне нужна, чтобы решить эти проблемы.

– В чем ваши конкурентные преимущества?

Я выступаю за свободу самовыражения

– Я напрямую общаюсь с людьми, как и положено публичному политику. У меня запланированы встречи с избирателями во дворах и дворовые праздники для детей. Я не безразлично отношусь к людям. Общепартийный лозунг "Яблока": “За мир, за свободу!” Этого принципа придерживаюсь и я. Мой персональный лозунг: “Елизавета Казанцева – твой рупор во власти”. Я не высокопоставленный чиновник. Я на одной волне с жителями нашего района. Они могут свободно со мной обсуждать все вопросы. Это мое преимущество перед другими кандидатами. Все мои помощники – это волонтеры: мои друзья и соратники. Я выступаю за свободу самовыражения и поддерживаю любые идеи волонтеров. С подругой мы рисуем комиксы о проблемах нашего района для моих соцсетей.

– Есть ли политик, на которого вы бы хотели походить?

– Первым мне приходит в голову Евгений Ройзман. Я никогда с ним не общалась, но мне хотелось бы с ним познакомиться. Ройзман – политик, к которому можно обратиться за помощью, и он поможет. В его приемную мог прийти любой житель Екатеринбурга. И Ройзман остается в России, насколько мне известно. Политик, на мой взгляд, должен быть открытым, продуктивным, доступным и эффективным. Политик должен быть человеком, который не врет, и ему можно доверять.

– Что вы думаете об уголовном деле против Ройзмана?

– Это полная ерунда. На паре в университете преподаватель спросил нас, знаем ли мы, за что посадили Ройзмана. Я ответила: "Так, ни за что". Обвинить человека за слова в социальных сетях – это абсурд. Преподаватель в ответ начал гнуть свою линию по методичке. Я не стала с ним долго спорить, и мы вернулись к учебе.

– Зачем сейчас в России человеку, не поддерживающему действия российских властей, участвовать в выборах?

Мне хотелось бы поменять отношение людей к власти

– Даже в такое время, как сейчас, люди существуют как обычно. От нас зависит то, что мы делаем здесь и сейчас. Я планирую помогать жителям района решать их проблемы. Политика начинается с самого низа, с муниципальной власти. Мне хотелось бы поменять отношение людей к власти. Моя цель – показать, что депутат – это не привилегированный госслужащий, а слуга народа.

– Как вы как активистка себя уже успели проявить?

– Я устраивала субботник в лесу. На него пришли два человека. Мы пошли в лес, в котором часто гуляют местные жители, а там кошмар. Вверху прекрасный сосновый лес, а внизу свалка. Мы насобирали в одном месте десять мешков мусора. Я постоянно сортирую мусор и приучила к этому домашних. Недавно мне написал местный житель, что у них во дворе собираются снести горку для детей, которая не соответствует стандартам детских площадок. Эту горку местные жители поставили за свой счет. И я буду искать возможность решить эту проблему. Я позвонила известной в городе градозащитнице и предложила ей нашу помощь. Она попросила сделать фотографии объектов культурного наследия Екатеринбурга. Сейчас мы этим занимаемся.

– Какие у вас политические и личностные ценности?

– Уважение, честность, искренность, открытость. Я не понимаю, как можно врать, смотря людям в глаза. Но на самом первом месте – любовь.

– Как ваша семья относится к вашему участию в выборах и возможным рискам в связи с этим?

– Все мои домашние – за меня. У меня уже точно есть пять голосов. Одна моя бабушка всегда выбирает “Единую Россию”, вторая – КПРФ. Но на этих выборах они отдадут свой голос мне.

– Как вам удается сохранять хорошие отношения с родственниками старшего возраста? Многие люди поссорились с близкими из-за разных взглядов на войну.

– Мы друг друга очень любим и из-за геополитической ситуации не ссоримся. Я пыталась объяснить бабушке мою точку зрения, она мне свою. Бабушка воспринимает мои аргументы, но телевизор откладывает ей в голову сильнее. Особенно когда она уезжает к себе домой в другой регион России. Бабушка, которая всегда голосует за КПРФ, сейчас поддерживает "СВО". Когда я спорила на эту тему с ней, то у очень пожилой бабушки поднималось давление. Продолжать с ней спорить было бы издевательством с моей стороны. Но обе бабушки в первую очередь поддерживают меня.

– В чем особенность районов, которые входят в округ, по которому вы планируете идти на выборы?

– В целом это задворки Екатеринбурга. Химмаш – это окраина города. Микрорайон Светлый находится рядом с объездной дорогой. В Светлом живет молодежь, там только дома, магазины и прекрасный, но заброшенный лесопарк. В Уктусе живут люди разного возраста. На Химмаше больше престарелого населения. Там много сталинок и много пьяниц на улицах. Они часто прямо на скамейках лежат. Можно сказать, это неблагополучный район. Хотя интеллигентные люди там тоже живут, в парках гуляют.

– Почему вы не уезжаете из России?

Я чувствую, что мое место в России. Это не доводы разума, а иррациональное ощущение

– Я патриот моего округа и района, и я хочу, чтобы местным жителям тут было хорошо жить. В Европе прекрасно, потому что люди вкладываются в место, где они живут. Мне понятно, почему все уезжают. Моя подруга Оля сейчас учится на врача. Она много вкладывает в образование и горит своим делом. Оля хочет уехать из России, потому что то, что она получит в Екатеринбурге в профессиональном плане, несоразмерно ее вкладу в свое развитие. Я не знаю, что ждет таких, как я, тех, кто остается. Но я чувствую, что мое место в России. Это не доводы разума, а иррациональное ощущение. У меня есть вера в Россию. Я сейчас читаю книгу философа Николая Бердяева “Самопознание”. Многие русские мыслители писали о великом предназначении России, но этого не произошло. Но я все равно верю, что Россию ждет что-то хорошее. Когда любишь, то просто веришь в то, что любишь. Я верю в Россию и людей, которые здесь остаются.

– Почему вы любите свой округ?

– Потому что он мой.