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В России

"Февраль однажды закончится". Война в жизни Дарьи Сергеевой

Рисунок Дарьи Сергеевой

Уголовное дело за так называемую повторную дискредитацию вооруженных сил России возбудили против учительницы рисования из города Арамиль Свердловской области Дарью Сергееву. Она после начала войны с Украиной открыто выражала свое несогласие с действиями российской власти. “Мне невыносима мысль, что моя страна – агрессор. Мне невыносима мысль, что многие мои сограждане это поддерживают. Я не представляю, какие могут быть оправдания для решения конфликтов через военные действия в 2022 году. Мне никогда не было так стыдно и горько за свою страну и некоторых своих сограждан, как сейчас. Мне стыдно, что я в своей стране не имею никаких прав и свобод. Мне стыдно и горько, но я хотя бы не промолчу. Я не выбирала эту власть. Эта власть абсолютно преступна”, такой пост опубликовала Дарья в социальной сети в феврале прошлого года. Преподавательница написала “Нет войне” на избирательном бюллетене во время выборов губернатора Свердловской области и отказалась проводить выставку, посвященную Дню Победы в художественной школе. 24 февраля этого года Дарья создала в Арамиле мемориал, посвященный мирным украинцам, убитым российскими военными. Через два месяца после этого в дом учительницы вломились силовики, провели обыск и забрали ее на допрос. Недавно Дарье удалось уехать из России. Свою историю она рассказала Радио Свобода.

– Сейчас в России многие люди с антивоенной позицией готовятся к обыскам. Например, обсуждают с адвокатом заранее, как правильно себя вести в такой ситуации. Как вы пережили обыск в вашем доме?

Забрали загранпаспорт, всю технику и книгу Екатерины Шульман

– Утром ко мне кто-то ломился в дверь и говорил, что он участковый. Я позвонила на горячую линию “ОВД-Инфо”, и мне сказали, что я имею право дверь не открывать. Человек за дверью сказал, что он из СК и через 30 секунд будет ломать дверь. Я быстро сообщила свои данные “ОВД-Инфо”. В этот момент дверь выломали, и в квартиру вломились два человека в масках, двое оперативников и один следователь. Мне показали постановление суда на обыск в связи с уголовным делом за повторную дискредитацию вооруженных сил. Силовики перевернули мой дом. Забрали мои вещи, в том числе загранпаспорт, всю технику и книгу Екатерины Шульман. Мама приехала в концу обыска. Я ее попросила позвонить адвокату. Затем они меня увезли в следственный отдел. Следователи согласились дождаться адвоката. Они спрашивали меня о моем мировоззрении, что я читаю и смотрю, как я отношусь к войне. Следователи меня старались разговорить. Я отвечала, что по существу дела буду отвечать на их вопросы только в присутствии адвоката. Я спросила следователей, что они думают о воюющих в ЧВК “Вагнер” заключенных. Они отвечали, что это все по закону. Еще они интересовались, могут ли привлечь меня еще и по статье о фейках. Уголовное дело против меня возбудили спустя два месяца после акции. Я думаю, что его инициировали не на местном уровне, а сверху.

– Следователи в самом деле хотели освидетельствовать ваши татуировки?

– На 11 июля был назначен следующих допрос, где следователь должен был освидетельствовать мои татуировки. Он изъяли мой личный дневник и ежедневник. Я там описывала свои эмоции и там же были эскизы моих татуировок. Видимо, они искали, в чем меня еще можно обвинить.

Мне никогда не было так стыдно и горько за свою страну и некоторых своих сограждан, как сейчас

– Как вы придумали акцию в память о погибших от российской агрессии украинцах?

– Я создала памятный мемориал украинцам жертвам российской агрессии. Феминистское антивоенное сопротивление объявило акцию “Февраль длится год” и призвало устраивать памятные мемориалы в разных городах России. В Арамиле я сделала такой мемориал у памятника жертвам гражданской войны. Он находится в отдаленном месте. Там мало прохожих, особенно зимой. Я принесла цветы, свечи, игрушки и две рамки. В одной были слова “Столько грехов не отмыть. Не хватит молитв”, во второй – рисунки художника Виктора Меламеда. Он рисует жертв российской военной агрессии в Украине. Я считала, что такая акция – безопасный способ выразить свою позицию. Сложно было представить, что такой мемориал может стать причиной для уголовного дела. Фотографии этой акции я опубликовала в своих социальных сетях.

Дарья Сергеева
Дарья Сергеева

Зимой прошлого года вы сказали, что вам страшно выражать публично ваши антивоенные взгляды. Почему вы продолжили высказываться против войны?

Мне стало ясно, что преследовать будут за человеческую позицию

Просто я не могу по-другому. Может быть, мои действия нерациональны, но я следовала своим чувствам. Для меня такие риски стали понятны после того, как приняли статьи о дискредитации вооруженных сил и фейках. Мне еще тогда стало ясно, что преследовать будут за человеческую позицию. Но я не могла из-за этих рисков отказаться от своей позиции, что убивать людей это плохо. Я понимала, что мои действия не изменят общественного мнения. Но мне было важно проводить акции для себя и таких же как я людей, которые думают, что они одни. Многие люди, несмотря на риски, продолжают выражать свою позицию.

– Вы, когда начинали протестовать против войны, думали, что вы одна?

Весной я думала, что одна, а вокруг все в одной позиции. Но со временем я поняла, что многие люди против войны, но не говорят вслух об этом. В начале войны граждане России еще пытались дискутировать о политике, но со временем они замкнулись и сосредоточились на том, как выжить в новых обстоятельствах.

– Вы рассказывали, что вам угрожали так называемые Z-патриоты и они опубликовали в интернете в открытом доступе ваши личные данные. Были ли последствия у этих угроз?

Эти угрозы ни во что не вылились. По моему мнению, их писали какие-то тролли с пустых аккаунтов. Я думаю, что на меня пытались искусственным путем натравить людей, но ничего из этого не получилось. Я от горожан встретила больше поддержки, чем осуждения. Поддерживали меня люди искренне. Мне написала слова поддержки девушка, которая живет в соседнем доме. Еще одна девушка написала, что мы учились в одной школе и она на моей стороне сейчас. Родители моих учеников спрашивали, нужна ли мне какая-то помощь.

– "Февраль однажды закончится, и придет весна, мир и свобода, добро победит зло и жизнь победит смерть" , – это вы написали в социальной сети к посту с вашим антивоенным рисунком. Что позволяет вам в это верить?

Мемориал в память о жертвах российской агрессии в Украине
Мемориал в память о жертвах российской агрессии в Украине
Я почувствовала облегчение и радость, когда пересекла границу России

Я всегда в это буду верить, потому что я так устроена. Я вижу, как в эти условиях люди продолжают помогать друг другу. И это позволяет мне верить в перемены.

– Вы когда-либо предполагали, что вам придется пережить войну?

Никогда не предполагали ничего подобного. Я думала, жизнь нашего поколения будет скучной и спокойной. И нам предстоит решать лишь собственные психологические проблемы. Я представляю, как буду рассказывать своим детям об уголовном деле, которое на меня возбудили из-за антивоенной позиции, и о том, как мне пришлось бежать из своей страны. Надеюсь, через какое-то количество лет этот рассказ будет звучать абсурдно и дико.

– В соцсети вы опубликовали письмо самой себе. И там были такие слова: “Ты будешь удивляться человеческим проявлениям: доносам, ксенофобиям и конформизму. Ты тоже будешь меняться, постарайся не позволять всему, что будешь видеть, менять себя в сторону ожесточения, осуждения и ненависти”. Вам удалось не ожесточиться?

Я бы не сказала, что я не ожесточилась совсем. На любого человека прошлый год сильно повлиял. Невозможно не ожесточиться, наблюдая такое количество насилия и смертей. Когда я думала, что не может быть события хуже, происходили совсем ужасные события. Например, подрыв Каховской ГЭС. В эти моменты мне трудно сохранять равновесие.

– Удалось ли вам сохранить отношения с близкими людьми, несмотря на разные взгляды на политику?

Я все важные отношения сохранила. Это возможно, когда оба человека отказываются друг друга переубеждать и принимают тот факт, что у них разные позиции.

– Что для вас было самым сложным в эмиграции?

Оставить мою семью и моих кошек. Кошки обычно сильно привязаны к дому, и я не могла взять их с собой. Перед отъездом я побывала в любимых местах в городе. У меня были слеплены из полимерной глины голуби, и я оставила их на городском мосту. Я почувствовала облегчение и радость, когда пересекла границу России. Я боялась, что не смогу покинуть Россию и откажусь в тюрьме.

– Как проходят ваши дни в новой стране?

Прошлый год для меня был страшным сном

Все непривычно, я никогда за границей не была. Но я адаптируюсь, завела знакомства. Я планирую осваивать цифровую иллюстрацию. Я понимаю, что не смогу работать детским преподавателем рисования. В России это было сложно, а в эмиграции, скорее всего, совсем невозможно. Наверное, придется в долгосрочной перспективе менять сферу деятельности. Прошлый год для меня был страшным сном. Он не закончился, но я могу выстраивать свою жизнь заново в большей безопасности.

– Почему вы незадолго до эмиграции приняли участие в городских выборах в качестве наблюдателя?

В нашем городе проходили выборы депутатов в городскую думу. Моя знакомая стала кандидатом-самовыдвиженцем и попросила меня помочь. На выборах было противостояние кандидатов-самовыдвиженцев, объединенных в коалицию, с городской администрацией и территориальной избирательной комиссией. Я решила их в этом поддержать и согласилась быть наблюдателем. Как правило, местные выборы проходят тихо: приходят бюджетники и голосуют за одних и тех же кандидатов. Горожане обычно не интересуются, кто у них сидит в городской думе. На последних городских выборах я увидела что-то вроде конкурентный борьбы. Горожане обсуждали в соцсетях это событие. И это внимание к местной политике со стороны жителей города я наблюдала с интересом.

– Как давно вам стала интересна политика?

Я давно интересовалась политикой в моей семье было принято обсуждать эту тему. В 2020 году я поняла, что хочу влиять на происходящее в моей стране. Это было связано с пандемией, поправками к Конституции, протестами в Беларуси и отравлением Навального.

– Волнует ли сейчас вас происходящее в России?

Я сейчас больше сконцентрирована на себе. Но я интересуюсь происходящим в России и в моем регионе. Я читаю с интересом региональные новости.

– Как вам, незащищенному молодому человеку, у которого нет большого количества соратников, друзей и ресурсов, удалось так упорно продолжать выступать против войны, несмотря на государственный репрессии?

Наверное, я нашла опору в себе, в понимании моих ценностей. Для меня было важно понять, в чем мои ценности, и не отступать от них.

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