Инфраструктуре Украины нанесён ущерб в 108 млрд долларов

Россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины на 108 млрд долларов, говорится в исследовании Киевской школы экономики. На восстановление потребуется по меньшей мере 185 млрд долларов.
Наибольшая доля в общем объёме ущерба, согласно данным исследования, это поврежденное или разрушенное жилье – 129,9 тыс жилых зданий. Из них 114,7 тыс – это частные дома и 15,1 тыс – многоквартирные. Данные Министерства обороны Украины ещё больше – не менее 140 тыс разрушенных жилых помещений.
На втором месте — сфера инфраструктуры. Здесь повреждения оценили в 31,6 млрд долларов. На третьем – промышленность, сумма ущерба 8,8 млрд долларов.
В целом, по данным Киевской школы экономики, с 24 февраля Россия повредила, разрушила или захватила: 388 предприятий; 43,7 тыс единиц сельскохозяйственной техники; 1991 магазинов; 511 административных зданий; 18 гражданских аэропортов; 105,2 тыс легковых автомобилей; 764 детсада; 634 культурных сооружений; 27 торговых центров; 28 нефтебаз.
С 13 июня 2022 года общая сумма задокументированных убытков выросла на 12,8 млрд долларов.
- На конференции в швейцарском городе Лугано 5 июля была принята декларация о принципах и приоритетах послевоенного восстановления Украины. Общий объём средств, который будет выделен на эти цели, оценивается в 750 млрд долларов. О такой сумме накануне говорил глава украинской делегации, премьер-министр Денис Шмыгаль. Только прямой ущерб от разрушения объектов инфраструктуры и жилых домов он оценил примерно в 100 млрд.
- В марте 2022 года в Совете Федерации оценивали затраты на восстановление инфраструктуры так называемых Донецкой и Луганской народных республик в 1,5 трлн рублей за три года. Деньги планировалось выделить из государственного бюджета и "по линии частно-государственных партнёрств". Премьер-министр самопровозглашённой республики Виталий Хоценко заявлял, что Россия планирует вложить в экономику так называемой Донецкой народной республики более двух трлн рублей.
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