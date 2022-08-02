Инфраструктуре Украины нанесён ущерб в 108 млрд долларов

Россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины на 108 млрд долларов, говорится в исследовании Киевской школы экономики. На восстановление потребуется по меньшей мере 185 млрд долларов.

Наибольшая доля в общем объёме ущерба, согласно данным исследования, это поврежденное или разрушенное жилье – 129,9 тыс жилых зданий. Из них 114,7 тыс – это частные дома и 15,1 тыс – многоквартирные. Данные Министерства обороны Украины ещё больше – не менее 140 тыс разрушенных жилых помещений.

На втором месте — сфера инфраструктуры. Здесь повреждения оценили в 31,6 млрд долларов. На третьем – промышленность, сумма ущерба 8,8 млрд долларов.

В целом, по данным Киевской школы экономики, с 24 февраля Россия повредила, разрушила или захватила: 388 предприятий; 43,7 тыс единиц сельскохозяйственной техники; 1991 магазинов; 511 административных зданий; 18 гражданских аэропортов; 105,2 тыс легковых автомобилей; 764 детсада; 634 культурных сооружений; 27 торговых центров; 28 нефтебаз.

С 13 июня 2022 года общая сумма задокументированных убытков выросла на 12,8 млрд долларов.