Источники NYT подтвердили, что Ил-76 сбили из комплекса Patriot

Газета The New York Times со ссылкой на нескольких неназванных американских чиновников написала в четверг, что российский военный самолет Ил-76, потерпевший крушение в Белгородской области 24 января, был сбит ракетой из комплекса Patriot. Собеседники газеты допустили, что на борту самолёта могли находится украинские пленные.

По словам источников NYT, утверждения о применении Patriot соответствуют действительности, его предоставила одна из стран-союзниц США. Судя по всему, Украина действовала на основе "легитимных, но ошибочных разведывательных данных", пишет The New York Times.

По словам западных чиновников, ранее самолет перевозил ракеты, что "сделало его важной целью для Киева". Собеседники издания рассказали, что украинские военные не знали, что российский самолет мог перевозить украинских военнопленных.

Как утверждают российские власти, разбившийся под Белгородом самолет вёз для обмена 65 украинских военнопленных, и все они погибли. В Москве заявили, что самолет был сбит Украиной, и что для этого использовался комплекс Patriot.