Историк кухни Павел Сюткин задержан по делу о фейках об армии

Журналист и блогер, историк русской кухни Павел Сюткин задержан в Москве по уголовному делу о так называемых фейках о российской армии.

Об этом со ссылкой на Следственный комитет сообщает государственное агентство ТАСС. "Сюткин доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. В скором времени ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", — говорится в сообщении.

По данным следствия, Сюткин опубликовал в телеграм-канале посты с "заведомо ложной информацией о действиях Вооружённых сил России против мирного населения Украины".

О каких именно постах идёт речь, из сообщения не ясно. Сюткин и его жена Ольга ведут телеграм-канал, посвящённый истории русской кухни. Ранее провоенные блогеры и прокремлёвские активисты неоднократно писали доносы на Павла Сюткина и называли его "русофобом и сторонником укртеррора", отмечают "Осторожно, новости". После сообщения о задержании Сюткина депутат Мосгордумы Андрей Медведев выступил с утверждением, что Павел Сюткин "глумился над смертью Владлена Татарского, угрожал Маргарите Симоньян".

Павел Сюткин — автор нескольких книг об истории русской и советской кухни. Сотрудничал с рядом СМИ, в том числе в прошлом и с федеральными телеканалами и радиостанциями. Как отмечает "Медиазона", в 2015 году Сюткин в качестве официального посла представлял Россию на международной выставке ЭКСПО в Милане.