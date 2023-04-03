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Историка Юрия Дмитриева в колонии перевели в ШИЗО на 15 суток

Историка Юрия Дмитриева, который находится в колонии строгого режима в Мордовии, снова поместили в штрафной изолятор. По сообщению правозащитного общества "Мемориал", после приёма лекарств 67-летнему Дмитриеву стало плохо в камере. У него закружилась голова, и он присел на койку. Проверяющий написал рапорт о том, что Дмитриев "находился днём на спальном месте".

Дмитриев помещён в ШИЗО на 15 суток - это максимально возможный срок. Это его шестое дисциплинарное взыскание. Как уточняет издание Sota, за период с сентября по декабрь 2022 года Дмитриев провёл в изоляторе в общей сложности около месяца. Все решения о дисциплинарных взысканиях были обжалованы, однако суд не стал вставать на сторону заключённого.

  • Дмитриев был осуждён по статье о насильственных действиях сексуального характера по отношению к приёмной дочери. Вину он не признал. Дочь также заявила о невиновности отца. "Мемориал" считает Дмитриева политическим заключенным и связывает его дело с тем, что в 1997 году он нашел массовые захоронения репрессированных граждан СССР в лесном урочище Сандармох, а также составлял списки памяти репрессированных жителей Карелии.

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