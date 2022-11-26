Историка Юрия Дмитриева в пятый раз отправили в ШИЗО

Историка и главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева в пятый раз с середины сентября отправили в штрафной изолятор мордовской колонии №18. Об этом сообщили в "Мемориале".

Дмитриева поместили в ШИЗО на 10 суток 24 ноября. "На этот раз поводом стало отсутствие именной бирки – нарушение установленной формы одежды. Взыскание будет обжаловано, а Юрий Алексеевич передаёт, что здоров и чувствует себя хорошо", – заявили в "Мемориале". В общем счёте историк пробыл в ШИЗО уже 23 дня.

Первое взыскание, трое суток в ШИЗО, было наложено 16 сентября, второе в пять суток сразу по истечении первого 19 сентября. В третий раз историка отправили в штрафной изолятор после однодневной передышки 26 сентября, дав ещё пять суток. Причиной взысканий стало то, что осуждённый не поздоровался по форме с представителем администрации, держал на кровати домашнее животное (днём там спала кошка, которую Юрий Дмитриев подкармливает), не убрал руки за спину при выводе.

В декабре прошлого года суд приговорил Юрия Дмитриева к 15 годам лишения свободы. Его признали виновным по делам об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. По всем этим статьям ранее правозащитник и историк был оправдан. После приговора его отправили в карельскую колонию №1 в Надвоицах, а затем перевели в ИК-18 в Мордовии, известную более тяжёлыми условиями.