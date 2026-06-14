Один из самых известных бурятских политиков и депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев предупредил о риске "социального взрыва" в России и призвал власти представить план завершения войны против Украины. Заявление, в котором парламентарий обвинил руководство страны в коррупции, неэффективности и неспособности решать нарастающие социальные проблемы, стало одним из самых резких выступлений действующего депутата Госдумы за последние годы.

Биография и политическая история Мархаева – в досье Сибирь.Реалии.

"Меня назвали предателем МВД"

1995 год. Первая чеченская кампания. Военных из бурятского ОМОНа возле поселка Новогрозненский двойным кольцом окружили бойцы непризнанной Ичкерии. Казалось, для омоновцев все кончено. Тогда их командир, 40-летний Вячеслав Мархаев, помылся, побрился, надел чистую одежду, написал письмо родным и без оружия вышел на переговоры с чеченцами. Ему удалось убедить их отпустить свой отряд живым.

– Мархаев тогда не просто вышел на переговоры с чеченским командиром один на один, а предложил себя взамен, – уточняет историк, активистка бурятского национального движения Раджана Дугарова, которая еще в 2007 году была вынуждена эмигрировать из Бурятии после преследований за участие в протестах. – А еще тогда, в 1995 году Мархаев, можно сказать, усыновил чеченского мальчика. В селе, где стояли бурятские омоновцы, с ними подружился один из местных ребят, стал своего рода "сыном полка". Чтобы с ним не случилось ничего плохого, Мархаев договорился с родственниками мальчика, что заберет его в свою семью. В результате этот мальчик вырос в Бурятии, в Улан-Удэ, называет Мархаева вторым отцом. Но при этом он не потерял связи с Чечней, стал представителем чеченского этноса в Бурятии. У Мархаева вообще достаточно легендарная биография.

– Когда я была ребенком, наверное, в каждой бурятской семье рассказывали историю о том, как Мархаев без единой жертвы вывел свой отряд из окружения. Он был тогда настоящим народным героем, истинно народным политиком, его все уважали и любили, – говорит Виктория Маладаева, вице-президент фонда "Свободная Бурятия".

1998 год. Жителям Бурятии становится известно, что Атлас тибетской медицины – святыню для буддистов республики, – собираются отправить в США на выставку. Но верующие убеждены: Атлас продадут навсегда и лишат Бурятию ее национального достояния, . В Улан-Удэ начинаются массовые протесты. Мархаеву как создателю и первому командиру бурятского ОМОНа отдают приказ – разогнать протесты.

"Конечно же, я тогда не мог пойти против своего народа. Мной и личным составом было принято решение этот приказ не выполнять. Мы посчитали, что это политический вопрос, а сам приказ преступен", – вспоминал Мархаев много лет спустя.

Мархаеву это едва не стоило карьеры: "Меня назвали предателем МВД, начали служебное расследование. Потом его прекратили, значит, признали, что я поступил правильно".

"Плохая власть борется с недовольными"

Оставив службу в звании полковника, Мархаев решил пойти в политику и в 2007 году был избран депутатом Народного хурала Бурятии. Через год он возглавил Бурятское отделение КПРФ. В 2011 году впервые вышел на федеральный уровень, став депутатом Госдумы от КПРФ. А в 2015 году однопартиец Сергей Левченко, избранный губернатором Иркутской области, помог ему занять кресло сенатора от этого региона.

Войдя в Совфед, Мархаев не раз делал заявления, вызывавшие громкий резонанс. Так, 29 марта 2017 года после публикации расследования ФБК о Дмитрии Медведеве "Он вам не Димон" сенатор публично предложил правоохранительным органам расследовать факты, связанные с доходами тогда премьера России.

3 октября 2018 года на заседании Совфеда об увеличении пенсионного возраста Мархаев раскритиковал пенсионную реформу как противоречащую Конституции и проголосовал против нее. "Правительство проводит пенсионную реформу зная, что многие никогда не получат свою пенсию, при этом накопленная человеком пенсия не достанется наследникам. Истинная причина желания повысить возраст – это сократить из бюджета трансферты в пенсионный фонд", – заявил сенатор.

– Мархаев – харизматичный человек, и его поведение объясняется прежде всего особенностями личности и темперамента, – считает политолог Андрей Войцеховский (мы изменили имя нашего собеседника по соображениям его безопасности). – Мархаев всю свою карьеру шел против мейнстрима. Он выступал против вещей, которые не всегда вписываются в формат системы и 20 лет назад, и сегодня. Харизматичность и предполагает некую личностную уникальность и способность говорить то, что считаешь правильным, вопреки устоявшимся стереотипам. Если бы он был похож на других, его бы никто не знал и за него бы не голосовали.

12 августа 2019 года Мархаев публично осудил жестокость силовиков во время августовских акций протеста в Москве, во время которых было арестовано более 1000 человек. "Это страшно. Страшно, что у граждан нашей страны все меньше возможностей для выражения своего мнения. То, что столько людей вышли на улицы, уже говорит о том, что просто нет другой возможности быть услышанными властью. … Плохая власть борется с недовольными, хорошая – с причинами недовольства!", – заявил Мархаев. "Когда я вижу, что профессионально подготовленные сотрудники Росгвардии идут к человеку с ограниченными возможностями и чуть ли не волоком тащат его по улице Москвы – ну, согласитесь, это неправильно", – пояснил он в интервью "Коммерсанту".

– У меня была возможность немного познакомиться с Мархаевым, когда я пришла в реском КПРФ, чтобы пригласить его в дискуссионный клуб, который тогда вела, – рассказывает Раджана Дугарова. – Тогда я впервые поговорила с Мархаевым, и он выразил мне такую поддержку… Сказал: я знаю, что вас задерживали, когда вы протестовали против укрупнения регионов, против уничтожения бурятских автономий. Сам Мархаев на тот момент уже не работал в МВД, но сказал: "Когда я услышал о том, что вашу группу задержали, то заявил полиции, что так делать нельзя, потому что люди никаких законов не нарушили и вы не имеете права их увозить". Я тогда ответила, что понимаю – полиция действовала по указке сверху. Из этого короткого общения с Мархаевым у меня сложилось очень хорошее впечатление о нем.

"У нас даже такое словечко появилось – "мархаевец"

В сентябре 2019 года протесты начались уже не в Москве, а у Улан-Удэ. 8 сентября Мархаев проиграл выборы мэра Улан-Удэ Игорю Шутенкову – формально самовыдвиженцу, по факту ставленнику "Единой России" и лично главы Бурятии Алексея Цыденова.

– Мы, сторонники Навального, активно поддерживали кандидатуру Мархаева. Его поддерживал и сам Навальный. Мархаев тогда воспринимался как истинно народный кандидат, победы которого хотели все, – рассказывает Вячеслав Санжиев, правозащитник из Бурятии, один из организаторов протестов в Улан-Удэ в 2019 году (имя собеседника изменено по соображениям его безопасности). – Тогда был уникальный момент: я не помню такого в новейшей истории республики, чтобы все протестные движения консолидировались против путинской кандидатуры Шутенкова, против "Единой России". Мы все – коммунисты, сторонники Навального, люди из "Яблока", НАПСР – национально-патриотического союза, бурятские и русские националисты, – все объединились, несмотря на все свои разногласия. Создалась беспрецедентная политическая обстановка общего недовольства действиями власти, а всеобщее внимание к нам привлек шаман Александр Габышев, который как раз проходил через Улан-Удэ.

9 сентября несколько сотен уланудэнцев вышли на стихийный митинг – сначала они требовали отпустить ранее задержанных активистов из числа сторонников шамана Габышева, а затем стали требовать отмены итогов выборов, ссылаясь на многочисленные нарушения.

– Я сам был наблюдателем на этих выборах. И мы сами фиксировали нарушения. Было понятно, что существенная часть голосов – процентов 10-15 – была сфальсифицирована. Поэтому мы призвали всех протестовать, – объясняет Вячеслав Санжиев.

На площадь к протестующим пришел и сам Мархаев. Он назвал задержания незаконными и обвинил главу республики в злоупотреблении полномочиями.

– Мархаев тогда показал себя очень хорошо, – вспоминает Вячеслав Санжиев. – Вышел к народу и выступил прям как классический Ленин на броневичке. Обратился ко всем протестующим, проявил свои лидерские качества. Мы все были очень воодушевлены тем, что он с нами, поддерживает народ. А мы, самые различные политические силы и организации, можем объединиться именно вокруг Мархаева, а не КПРФ. Он тогда воспринимался не как коммунист, а просто как Мархаев. У нас даже такое словечко появилось – "мархаевец". Это означало не сторонник коммунистов, а сторонник одной конкретной личности – Мархаева. И таких "мархаевцев" было много.

После жестокого разгона протестов Мархаев сообщил председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву о противоправных действиях сотрудников полиции и Росгвардии и потребовал дать им правовую оценку.

За два года до протестов в Улан-Удэ Мархаев пытался принять участие в губернаторской кампании. КПРФ выдвинула сенатора кандидатом на пост главы Бурятии, и многие наблюдатели рассматривали его как единственного реального соперника назначенного Кремлем врио главы республики Алексея Цыденова. Однако Мархаев не смог пройти так называемый муниципальный фильтр – обязательный сбор подписей муниципальных депутатов и глав муниципалитетов в поддержку выдвижения. Сам политик и его сторонники утверждали, что значительная часть необходимых подписей была заранее собрана в пользу провластного кандидата, а КПРФ называла происходящее использованием административного ресурса. После отказа в регистрации Мархаев обжаловал решение избиркома в ЦИК и добивался обсуждения проблемы муниципального фильтра в Совете Федерации, однако безрезультатно. Недопуск Мархаева к выборам стал одним из наиболее громких примеров применения муниципального фильтра в российских регионах и широко обсуждался как внутри Бурятии, так и на федеральном уровне.

"В такой системе нет места свободомыслию"

25 ноября 2019 года Мархаев воздержался от голосования при принятии закона о физлицах- "иноагентах". "Думаю, этот законопроект из разряда "пакета Яровой", поэтому поддержать его я не мог", – пояснил Сибирь.Реалии Мархаев.

11 марта 2020 года Мархаев стал единственным сенатором, проголосовавшим против поправок в Конституцию, включавших обнуление президентских сроков. Пояснять свою позицию он отказался: "Голосовал осознанно против, но без комментариев".

23 июля 2020 года Совфед одобрил закон о "сплошных" вырубках лесах на Байкале под нужды РЖД. Мархаев стал одним из двух сенаторов, выступивших против. "Неужели гонка за выгодой и доходами стоит того, чтобы ставить под угрозу Байкал, в гонке за возможностью перевозить товары из Китая, в Европу по БАМу и Транссибу", – пояснил Мархаев.

После того, как выборы главы Приангарья выиграл назначенный Владимиром Путиным врио Игорь Кобзев, Мархаев потерял кресло в сенате. В январе 2021 года он как первый секретарь Бурятского рескома КПРФ заявил, что российские власти сознательно погружает страну в "пучину страха и обмана": "Нынешняя власть за 30 лет пустых разговоров про демократию фактически установила жесточайшую диктатуру олигархических кланов. В такой системе нет места свободомыслию, свободной общественной дискуссии и справедливой критике власти. Реакция всегда одна – репрессии, пропагандистское давление, дубинки полицейских. Репрессии против хабаровчан, протестующих уже шестой месяц подряд против политики Кремля, яркое тому свидетельство. Аресты, многотысячные штрафы, запугивание, вывоз в лес журналистов с целью устрашения. Но режиму до сих пор не удалось погасить пламя протеста на Дальнем Востоке. … Сегодня представителей оппозиции могут просто убить. До сих пор вызывают вопросы внезапная смерть депутата фракции КПРФ Госдумы Виктора Илюхина, объявившего о проведении трибунала над Путиным, убийство Немцова, покушение на Навального, самосожжение оппозиционной̆ журналистки Ирины Славиной и другие".

– С Мархаевым я знаком лично лет 15, наверное, – говорит политолог Евгений Розанов (имя собеседника изменено по соображениям его безопасности). – Это значимая фигура, к нему прислушиваются не только в Бурятии и в соседней Иркутской области, но и в Сибири в целом. Жители Сибири и Дальнего Востока любят говорить о том, что у них никогда не было крепостного права, поэтому они чувствуют себя более свободными. И Мархаев как народный политик, естественно, продвигает резонансную повестку, которую оценят его свободолюбивые избиратели. За это Мархаева несколько раз смещали с занимаемых им должностей при содействии федерального центра, который достаточно его опасается как мощного и влиятельного политика, к тому же не очень склонного договариваться. Тем не менее Мархаев продолжает держать оппозиционную повестку. А главное, Мархаев понимает: он один из немногих, кто может достаточно гладко это делать: выступать против, но при этом не переходить "красную линию".

1 февраля 2021 года Мархаев выступил против жестокого разгона протестующих на акциях в поддержку Навального. Он заявил, что действующая власть "подтвердила свое наплевательское отношение к протестному настроению российских граждан, а значит и к дальнейшему курсу движения страны к пропасти и неминуемому развалу": "С каждым разом репрессивные методы становятся более откровенными, нескрываемыми и целенаправленными. Мало того, свои действия власть самым циничным образом узаконила нормативно-правовыми актами. … Право высказывания собственной позиции, тем более от такого большого количества представителей народа, пусть даже через акции протеста — это законное и конституционное право граждан России!"

"Бедненькие обманутые депутаты"

В 2021 году Мархаев вошел в Госдуму РФ по спискам КПРФ. 15 февраля 2022 года он проголосовал за признание "независимых республик" ДНР и ЛНР, чтобы, по его словам, "защитить их от полного истребления". Объясняя мотивы своего решения, никаких оригинальных доводов депутат не привел: "Целых 8 лет мировая общественность не замечала происходящий геноцид народов этих регионов, западные СМИ в упор не замечали беззаконие, нарушение принципов демократии и прав человека в целом".

– Я причислял себя к "мархаевцам" до февраля 2022 года, когда Мархаев проголосовал за признание "ДНР" и "ЛНР", – признается Вячеслав Санжиев. – Сейчас, конечно, он скурвился, и мы – сторонники Навального, мира, либеральных позиций, – больше Мархаева не поддерживаем. И не будем продвигать его в будущем именно потому, что он проголосовал за ввод войск в Украину, за войну.

Впрочем, в 2022 году Махраев делал несколько заявлений, часто противоречивых.

После нападения на Украину он заявил, что не предполагал, что признание "ДНР" и "ЛНР" приведет к войне: "Кремль скрыл от депутатов планы о начале полномасштабной войны против ближайшего соседа". Через три дня после начала войны, 27 февраля 2022 года на своих страницах в соцсетях он еще раз пожаловался, что стал жертвой обмана со стороны "руководства России, которое начало использовать те же методы двойных стандартов", что и Запад, "продвигающий собственные интересы с помощью смены законной власти в неугодных им странах, захвата новых территорий под ложными лозунгами защиты демократии".

– Потом Мархаев, конечно, заявил, что не знал, что пойдет атака на Киев. Мол, он думал, что все ограничится ДНР, не догадывался, что Путин захочет захватить всю Украину. А он, якобы, против всего этого. Но он же все равно проголосовал "за", а сделанного не воротишь, – считает Вячеслав Санжиев. – Думаю, после этого провального шага политическая карьера Мархаева закончена. Рано или поздно война закончится, Путин уйдет, или его уйдут, или он просто умрет от старости. Как бы то ни было, власть все равно сменится и неизбежно начнется движение к лучшему. Но Мархаев после такого позора точно политический труп. Даже многие коммунисты в Бурятии осуждают Мархаева. Они разделились на два лагеря – есть те, кто против войны, и есть те, кто за. Последних, конечно, намного больше. Но о том, что Мархаев поступил опрометчиво, говорят все.

27 февраля 2022 года Мархаев вновь обозначил свою антивоенную позицию – "мне ненавистна война и военное решение вопросов," – и выступил с осуждением войны "между двумя дружественными народами, руководствам которых не хватило, к сожалению, ни ума и ни воли избежать противостояния". А в завершение намекнул, что основную ответственность за случившееся несет вовсе не Россия или Украина: "Я убежден, что развитие противостояния становится на руку третьим сторонам. Кому эта война выгоднее больше всего?! Убежден, что ни народам России, ни народам Украины такая война не нужна…"

– Возможно, Мархаев действительно не предвидел последствий, когда голосовал за независимость "ДНР" и "ЛНР". Почему нет? Я не вижу необходимости искать во всем двойной смысл, – говорит Андрей Войцеховский. – Конечно, нельзя исключать и другое. Мы все бывали в ситуации, когда на нас оказывают давление, просят быть помягче. Мы все знаем, как это происходит. Возможно, так было и с этим голосованием.

– Я считаю, что Мархаев осознавал, что повлечет за собой такого рода голосование. Человек с фронтовым опытом, побывавший в "горячих точках", не мог не понимать, что признание "ДНР" и "ЛНР" приведет к войне, – считает Людмила Косицина (имя собеседницы изменено по соображениям ее безопасности), юрист, правозащитник и писатель из Бурятии . – Думаю, что это было обдуманное решение, которое Мархаев посчитал наиболее благоразумным. Он тщательно следит за тем, чтобы оставаться системным оппозиционером, ни в коем случае не выпадая из статуса представителя парламентской партии.

Через неделю после жалобы на обман риторика Мархаева вновь изменилась. 5 марта он обратился к россиянам с такими словами: "Дорогие граждане! Мы должны понимать, что сегодня в Украине выросло второе поколение с неонацистским, бандеровско-фашистским мировоззрением". Однако "демилитаризации и денацификация надо подвергать конкретно неонацистов и фашистов, а не всю Украину. … Я хочу сказать, что весь народ Украины не может быть бандеровцами и фашистами!"

– Мархаев всегда казался мне адекватным, достойным человеком. И я не понимаю, почему он с начала войны говорит такие странные вещи, – говорит Анна Зуева, независимая журналистка из Бурятии. – Мне кажется, Мархаев все понимает. Однако признать, что война совершенно бессмысленна, не нужна никому, он, наверное, не может. Почему – я не знаю. Может, из страха? Если он об этом напишет, то сядет. Он же живет в России, в республике Бурятия, никуда не эмигрировал. Поэтому и пытается усидеть на двух стульях.

"Пытаются сохранить лицо в условиях фашистского режима"

После начала мобилизации Мархаев признавал, что Бурятия "потеряла своих сыновей, братьев и отцов в количестве, превышающем в разы число потерь в других регионах". В обращении к руководству республики он призвал "не сеять панику" и не призывать "граждан, не служивших в армии, не имеющих военного опыта и военной специальности, многодетных и т.д." Тем более что "среди нашей молодежи много патриотов, готовых встать на защиту Родины".

14 марта 2023 года Мархаев стал одним их двух депутатов Госудумы, проголосовавших против ужесточения закона о запрете "дискредитации" участников войны. Этот закон позволяет отправить за решетку на 15 лет любого, кто критикует добровольцев или "вангеровцев".

– Мархаев и сейчас стремится сохранить народную любовь, поддерживая умеренно оппозиционный имидж, – считает Виктория Маладаева. – Мне кажется, именно поэтому он проголосовал против закона об ужесточении наказания за дискредитацию армии. Конечно, Мархаев прекрасно знает, какие огромные потери несет бурятский народ, понимает, что нам эта война точно не нужна, и даже осознает, что она будет проиграна, но при этом все же пытается удержаться на коне. Мархаев не понимает лишь одного – что народную любовь он давно потерял. Мы же все прекрасно видим, как он предал бурятский народ, и усидеть на двух стульях ему точно не удастся.

– Думаю, что, будучи во власти, будучи частью этой системы, невозможно быть вне ее, над нею, иначе придется просто уйти. Если человек находится во власти, он в любом случае соглашается с тем, что все, что происходит, происходит в том числе и он его имени. Поэтому я не снимаю ответственности с Мархаева. – говорит Раджана Дугарова. – Но при этом я не отказываю ему в его заслугах. То, что Мархаев сделал в свое время, то, что он пытается что-то сделать сейчас, это ведь тоже о чем-то говорит. Всего два депутата – Сардана Авксентьева и Мархаев – выступили против ужесточения наказания за "дискредитацию". Конечно, после этого нельзя сказать, что они последовательные оппозиционеры. Но то, что даже в условиях буквально фашистского режима они все равно как-то пытаются сохранить лицо – это, я считаю, достойно похвалы.

11 июня 2026 года Мархаев выступил с одной из самых резких за последнее время критических оценок положения в стране. Депутат заявил, что Россия находится "на грани социального взрыва", а ответственность за возможные последствия "ляжет на несменяемую власть". Поводом для заявления стали рост тарифов ЖКХ, коррупционные скандалы и социально-экономическая ситуация в стране. При этом Мархаев впервые за долгое время подробно затронул тему войны в Украине. По его словам, "коррупционные скандалы сочетаются с продолжающимися потерями наиболее активного и репродуктивного населения из-за неэффективного руководства", а атаки на российские города продолжаются и расширяют свою географию.

"Если такая ситуация сохранится, социальный взрыв и хаос станет более вероятными", – говорит Мархаев, следом, впрочем, дежурно упомянув возможные "происки Запада": "Этим [хаосом в России] неизбежно воспользуется Запад, чтобы добить остатки российской государственности".

Далее Мархаев потребовал представить обществу "четкий, публичный план завершения СВО, исходя из национальных интересов России", остановить рост тарифов и ввести реальную ответственность чиновников за неисполнение законов и президентских поручений.

Сибирь.Реалии обратились за комментарием к Вячеславу Мархаеву, но ответ пока не получили.

Справка

Вячеслав Мархаев родился 1 июня 1955 года в селе Шаралдай Боханского района Иркутской области в семье школьного учителя. В 1977 году окончил спортивный факультет Бурятского педагогического института по специальности "преподаватель физкультуры". Три года отработал тренером по вольной борьбе в Джидинской ДЮСШ.

С 1980 года перешел в органы внутренних дел. Начал с должности участкового инспектора по делам несовершеннолетних Октябрьского РОВД. В 1993 году окончил Хабаровскую высшую школу МВД России.

В 1993 году стал основателем и первым командиром Бурятского ОМОНа. Шесть раз выезжал в командировки в Чечню. Во время одной из них вывез из зоны боевых действий и затем взял на воспитание чеченского мальчика из села Белгатой.

В 2000 году возглавил отдел по охране общественного порядка МВД Республики Бурятия. В 2003 году был назначен заместителем министра внутренних дел республики. В 2006 году в звании полковника вышел на пенсию.

С 2007 по 2011 годы депутат Народного хурала Бурятии IV созыва. С 31 мая 2008 года – первый секретарь Бурятского регионального отделения КПРФ.

С 2011 по 2015 годы депутат Государственной думы РФ VI созыва от КПРФ. Был членом комитета по безопасности и противодействию коррупции.

С 2015 по 2020 годы член Совета Федерации РФ от иркутского губернатора Сергея Левченко.

В 2017 году не был допущен к участию в выборах на пост главы Бурятии против назначенного Путиным единоросса Алексея Цыденова в качестве кандидата от КПРФ. Обратился с открытым письмом к Владимиру Путину, в котором обвинил власти Бурятии в использовании "административного ресурса", однако это обращение последствий не имело.

С 2021 года депутат Государственной думы РФ VIII созыва, избран по списку КПРФ.

Награжден орденом Мужества (1996), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2001), "За боевую доблесть". Удостоен звания "Народный Герой Республики Дагестан". Почетный гражданин Республики Бурятия и Усть-Ордынского Бурятского округа.