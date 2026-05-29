"Посоветовал "вскрыться". История политзаключенного, которому добавили 25 лет перед освобождением

2 мая Никите Афанасьеву исполнилось 37. Десять с половиной из них он находится за решеткой. А в этом году ему присудили новый срок – 25 лет колонии особого режима. Это решение, принятое 2 февраля 2026 года Вторым Западным окружным военным судом, своей жестокостью поразило не только его родных и друзей, но и правозащитников, которые специализируются на помощи гражданским активистам и за последние годы видели многое. Сейчас они ждут результатов апелляции.

Адвокат Никиты считает его вину недоказанной, сам он назвал дело сфабрикованным.

– В лучших традициях новое сфабрикованное дело завели ближе к концу его первого приговора. Вменили шесть эпизодов якобы вербовки заключенных в армию Украины. При этом сами свидетели на суде показания не подтвердили. А последний эпизод противоречит здравому смыслу – Никита уже находился в Москве, когда якобы вербовал сокамерника в Забайкалье, – говорит правозащитник Игорь, знакомый с делом Афанасьева (имена наших собеседников мы меняем из соображений их безопасности).

"Били трое суток"

Никиту арестовали в декабре 2015 года, когда он вернулся из Украины в родное Забайкалье.

– В 2014 году Никита уезжал в Украину, чтобы вступить в добровольческий батальон "Святая Мария" Добровольческий батальон "Святая Мария" (укр. Батальйон "Свята Марія") — украинское вооруженное формирование, созданное в сентябре 2014 года, вскоре после тяжелых боев за Иловайск. Костяк подразделения составили бойцы сотни "Иисус Христос" из батальона «Азов», а также активисты организации "Братство" Дмитрия Корчинского и члены Шахтерского батальона. "Святая Мария" позиционировалась как первая христианская добровольческая сотня Украины, ее участники делали упор на религиозный уклад, а основным направлением деятельности подразделения стали контрразведывательные операции, патрулирование Мариуполя и ведение глубинной разведки в Приазовье.

Структурно батальон изначально формировался в структуре патрульной службы милиции особого назначения Министерства внутренних дел (МВД) Украины, однако позже вошел в состав Национальной гвардии. На протяжении 2014–2015 годов бойцы удерживали позиции на Мариупольском направлении, участвовали в обороне Павлополя и Широкино. В российских государственных и провластных медиа батальон нередко описывали как "радикальный" или "националистический". В конце 2015 года подразделение фактически свернуло активную боевую деятельность на фронте из-за внутренних разногласий, переформатирования добровольческого движения в стране и отказа части личного состава переходить на стандартные контракты регулярных частей. В 2015–2016 годах подразделение было интегрировано в полк полиции "Киев", после чего как отдельная структура фактически прекратило существование. Последние несколько лет его название в основном фигурировало в контексте уголовных дел против россиян, воевавших или пытавшихся вступить в добровольческие подразделения Украины.. Через год вернулся. Он подавал на политическое убежище там, ему отказали. В Читу прилетел повидаться с родителями. Это его малая родина, он родился в маленьком забайкальском поселке Урульга, в Забайкальском госуниверситете выучился на инженера. Ему было всего 25 лет, когда уехал в Украину, – говорит его друг Сергей (мы не называем фамилии собеседников из соображений их безопасности – СР). – Вернулся, а его фсбшники увезли в подвал. Там предлагали "сотрудничать", а на отказ – били его трое суток подряд. В том числе шокером, ток пускали через него. Они его душили, натягивали на голову полиэтиленовый пакет. Конечно, тут любую бумагу подпишешь. Он подписал, даже не понимая, что. Оказалось, что против него сфабриковали сразу несколько уголовных дел. И убийство (позже следствие переквалифицировало обвинение Афанасьева на покушение на убийство Центральный районный суд Читы 31 мая 2017 года приговорил к 12 годам колонии строгого режима Никиту Афанасьева по целому ряду статей: покушение на убийство, возбуждение ненависти и вражды, участие в экстремистской организации, незаконное хранение взрывчатых веществ и изготовление взрывчатки. По версии следствия и суда, Афанасьев присутствовал при убийстве 26-летней Юлии Спешиловой в Чите, которое совершил его знакомый Павел Лобанов летом 2011-го. Афанасьев и Лобанов якобы напали на спутника Спешиловой, цыгана по национальности. А после того, как девушка заступилась за него, Лобанов несколько раз ударил ее ножом. Задержали Афанасьева в конце 2015 года.), и незаконный схрон взрывчатки, которую он якобы сам и изготовил. Все это Никита категорически отрицает. Мы уверены, что он говорит правду и не причастен к убийству. А заодно его обвинили в возбуждении ненависти и вражды, а также в участии в экстремистской организации. В "Правом секторе". Хотя это неправда! В "Святую Марию" он вступал, пробыл в составе этого батальона очень недолго, по его словам. Но не в "Сектор"! И в чем он на момент суда мог участвовать, если убежище ему так и не дали?!

31 мая 2017 года Афанасьева приговорили к 12 годам строгого режима и штрафу в 160 тысяч рублей. В апелляции приговор смягчили до 10 лет. Никита отрицал свое участие в покушении на убийство, заявив, что Павел Лобанов, первым задержанный за это преступление, оговорил его под пытками. По утверждению Афанасьева, его не было на месте убийства. Сам Лобанов позднее покончил с собой, будучи в заключении.

– Участие в экстремистской организации и возбуждение ненависти – здесь явно политически мотивированное обвинение, обусловленное политическими взглядами и гражданской позицией Никиты, – говорит правозащитник Игорь. – По обвинению в приготовления смеси из аммиачной селитры и нефтепродуктов следствие вообще не предоставило доказательств. То же самое с эпизодом несения службы в запрещенной на территории РФ организации "Правый сектор" – этого факта следствие не доказало. По нашим данным, Афанасьев состоял только в добровольческом батальоне "Святая Мария".

Отбывать срок Афанасьева отправили в ИК-8, колонию родного Карымского района Забайкалья.

– Эти 10 лет по сфабрикованному делу он оттрубил от звонка до звонка. Там его прессовали, давили жестко. Ему вменили почти 200 нарушений (197), он из ШИЗО почти не вылезал. С июля 2020 года по апрель 2021 года – считали – в ШИЗО провел 269 дней подряд! Через год после приговора он даже совершил попытку суицида, из-за чего на два года его поместили в психиатрическую больницу при ФСИН, – говорит подруга Афанасьева Марина. – Он провел там треть своей жизни! Ушел молодым парнем, а когда пришло время выходить, на него состряпали новое дело. И ведь умудрились опять Украину приплести.

За месяц до окончания срока заключения, в ноябре 2024 года, Афанасьева перевели из колонии Забайкалья в изолятор Коломны.

– Я бы с ума сошел на его месте, – признается Сергей. – Никита, вероятно, был к такому готов. Потому что перед тем, как ему освобождаться, к нему стал захаживать сотрудник ФСБ. Предлагал опять "сотрудничество". Только на этот раз выбор был: "Оговорить Украину и выйти на свободу или получить новый срок". Никита отказался. Как передавали из изолятора, этот фсбшник в ответ на отказ дал ему лезиве бритвы и посоветовал "вскрыться". Мол, жизнь его будет хуже, чем смерть.

Что именно ему следовало сказать об Украине, сотрудник ФСБ не уточнил: Афанасьеву просто предложили сделать антиукраинские заявления. По словам родных, он порезал вены лезвием бритвы, его спасли, но в переносе судебного заседания отказали.

– В декабре защита просила о переносе, человек кровь потерял, в стрессе. Но судья отказала, – говорит Игорь. – Состав обвинительного заключения еще смехотворнее, чем до этого. Сначала Никиту обвинили в "содействии террористам" (205.1 УК РФ) за переписку с сотрудником ФСБ десятилетней давности, когда он провел год с лишним в Украине. То есть вы понимаете, да? Они делали экспертизу голоса от 2014 года в 2022 году! А содержание разговора – это приговор фсбшнику в любом нормальном государстве – он сам вербовал Никиту и побуждал его к преступлению, а не наоборот!

По словам адвокатов, знакомых с делом, имя сотрудника ФСБ, который вел переписку с Никитой, было изначально засекречено, но в ходе судебного заседания сторона обвинения его раскрыла.

– Случайно. И оказалось, что "оперативный экспертимент" проводил тот же фсбшник, что предлагал в ноябре 2024 года Никите свободу в обмен на то, что тот "оговорит Украину", – говорит Игорь. – Зовут его А. Н. Масальгов, во ВКонтакте он переписывался с Никитой под видом пользователя с ником "Муслим Мусульманин". И жаловался на то, что его в России притесняют по нацпризнаку. Он же первый и стал написывать Никите, в частности, о том, что "готов уже резать русским головы". А на предложения выйти на площадь с украинским флагом да и свалить в Украину из России, где ему так плохо живется, жаловался, что это слабовато и ему нужно "задание поинтереснее". В суде этот "Муслим" утверждал, что Никита ему предложил взорвать здание Следственного комитета. Не упомянув, что сам провоцировал его на это предложение. Тогда Никита справедливо спросил, а почему сотрудник ФСБ провоцировал его вместо того, чтобы "пресечь его преступную деятельность"? И почему такой "патриот" сам же жаловался и очернял свою любимую страну?!

Позже к обвинению Афанасьева в содействии терроризму ФСБ добавило шесть новых эпизодов по статье о вербовке наемников (ч.1 ст.359 УК РФ).

– Во-первых, это абсурд – обвинять в вербовке человека, который не имеет какой-либо возможности посодействовать приему этих "наемников" в любые структуры Украины. При этом Никиту прокуратура прямо обвинила на суде в "устойчивых связях" и с Украиной, и с США. Хотя ну какие связи, если он даже политубежище не получил?! – недоумевает Игорь. – Во-вторых, большие сомнения вызывают свидетели по этим эпизодам – это сплошь заключенные с огромными сроками за тяжкие преступления. Понятно, что такие люди очень зависимы от руководства ФСИН. Один, помнится, был посажен на 27 лет за то, что девочку изнасиловал и расстрелял из дробовика. И даже такие люди фактически отказались на суде от своих показаний, данных в колонии. Четверо сказали: "Я не помню уже ничего". Пятый к тому времени погиб на войне, а за него показания давал его брат, с которым тот якобы обсуждал ситуацию – то есть это показания, которые даже проверить невозможно! Шестой, единственный, частично подтвердил показания. Но(!) его показания относились к тому времени, когда Никита уже был переведен в Подмосковье и физически не мог находится рядом с ним в Забайкалье. При этом несколько свидетелей признались в ходе допроса, что часть информации про Афанасьева, изложенную в своих показаниях, они получили от администрации колонии. Чтобы показать абсурд обвинения, Никита заявил в суде, что если он, по версии следствия, действительно всех вербует, то пусть проверят его причастность к вербовке Киркорова, Билана и Бузовой. Но даже с таким шитым белыми нитками обвинением в якобы вербовке заключенных неизвестно куда, суд выносит приговор – 25 лет! Почти столько же, сколько дали педофилу-убийце!

Первые семь лет, согласно приговору второго Западного окружного военного суда, Никита Афанасьев должен провести в тюрьме, оставшуюся часть срока – в колонии особого режима. Кроме того, суд назначил штраф в 330 тысяч рублей.

Сейчас в ожидании приговора апелляционной инстанции Афанасьев находится в московском изоляторе №4 с неофициальным названием "Медведь". Там, по мнению друзей, его подвергли особому прессингу.

– Посадили в камеру с участниками войны против Украины. Не просто с преступниками, нарушившими закон, а еще и с теми, кто настроен против таких, как Никита, кто эту войну не поддерживает. В какой-то момент ситуация прямо напряженная сложилась: его грозились избить, "сломать хребет", – говорит друг осужденного Вадим. – Все настолько плохо, что Никита передал семье следующее: "Суицид я совершать точно не собираюсь. Если вдруг со мной что-то случится, это точно не я сам".

Защита называет приговор незаконным, необоснованным и немотивированным. Родные Афанасьева до сих пор в шоке, говорят его друзья.

– Они его заживо там сгноить хотят. Вы представляете эти цифры?! Он жил на свободе только 26 лет. А в заключении должен провести 35 лет! Ему будет, дай Бог, 61 год. Если вообще реально до стольки прожить в этих условиях, – возмущается подруга Афанасьева Марина. – А главное, за что?! Это же не суда, а фикция.

Независимый правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал", продолжающий свою работу после того, как российская власть ликвидировала Правозащитный центр "Мемориал", включил Никиту Афанасьева в свой список "Другие жертвы политических репрессий".

В нем перечислены имена тех, кто подвергся уголовному преследованию, в котором, с большой вероятностью, присутствуют признаки политической мотивации и серьёзного нарушения закона.

20 мая на сайте "Мемориала" появился текст о Никите, в котором, в частности, говорится: "Мы просим вас написать письмо Никите, чтобы он мог почувствовать поддержку и солидарность. Он любит хорошую музыку, увлекается историей, географией и культуризмом. Интересуется медициной и эзотерикой, из кино ему нравятся старые голливудские фильмы, вроде «универсального солдата». Он много читает, от Ницше до Глуховского. Сейчас в камере Никиты нет телевизора и он будет рад актуальным новостям".

"Письма – это связь с реальной жизнью. Мои друзья, кто мне пишет, создают общество и мир, в котором я живу", – говорит Никита в одном из своих писем.



