"Один душил, второй бил по голове". Как российских заключенных заставляют воевать

Заключенных из Пензенской области пытают, избивают и угрожают изнасилованием, заставляя подписать контракт с Минобороны. Об этом их родные рассказали редакции Сибирь.Реалии. Принужденных к контракту заключенных уже увезли в Ростовскую область, после этого они пропали со связи.

Редакция не называет фамилии заключенных по соображениям их безопасности и по просьбе их родных.

"Как с не людьми"

В конце апреля родным заключенного 58-летнего Павла П. из Пензы, который должен был освободиться через несколько месяцев, неожиданно позвонили с незнакомого номера. Это был Павел – он сообщил, что его под пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В 2023 году его осудили к 3,5 годам по статье о производстве наркотиков. Он должен был освободиться осенью 26-го.

– По 228-й посадили. За то, что выращивал дома марихуану. Ну, не ангел он, но никому зла не причинил. А его стали бить. Сначала в ИК-7, потом в Беково (исправительный центр в поселке Беково, тоже в Пензенской области). Я была на свидании, он был весь синий от побоев. Писала жалобы, но стало только хуже. К концу апреля его "добили" полностью – он подписал контракт. Это из-за угроз изнасиловать, думаю. До этого он побои переносил и отказывался. Но в последний раз они об него лопату сломали и черенок под нос сунули: мол, сейчас износ устроим тебе, – говорит родственница пострадавшего Анна (мы не называем фамилии собеседников по соображениям их безопасности). – По своей воле он бы ни за что не пошел на это. Он был против любой войны. И хорошо понимал, что сейчас оттуда никто не возвращается. Какое побыстрее на свободу? Паше в сентябре этом уже выходить. Куда еще быстрее?

Из исправительного центра в поселке Беково Павла должны были освободить 14 сентября.

– 25 апреля он позвонил с другого номера и сказал, что десяток заключенных из центра везут на сдачу анализов. Непонятно, зачем им это, если у одного из заключенных гепатит и его все равно с ними на следующий день повезли по Ростов, – говорит Анна. – Он сказал, что пытался по дороге сбежать, но было без шансов. Еще девятерых, кто с ним ехал, так же заставили. Все избиты, у некоторых открытые раны. Как с нелюдьми просто.

В мае, по словам Анны, Павел уже не выходил на связь. Перед этим он сообщил, что их привезли на полигон "для обучения".

– Неделю, им сказали, будут на полигоне – потом уже кинут на штурм. Чему можно за неделю обучить? Ничему. Он даже в армии не был. Их просто как мясо туда привезли, – говорит Анна.

На ее жалобы в прокуратуру Пензенской области ответ на момент публикации не пришел.

"Душили, пока не потерял сознание"

57-летний Игорь К. отбывал наказание в колонии №5 в Сердобске Пензенской области по статье об организации притона.

В тот же день, что и заключенных из центра в Беково – 25 апреля – Игоря и еще двоих осужденных ИК-5 привезли в военкомат Пензы.

– В военкомате взяли кровь на анализ, а после отвели в отдельный кабинет, где сначала обманом заставляли подписать контракт. Якобы поедут "восстанавливать жилые дома", – говорит родственница заключенного Ольга. – Игорь сразу отказался и требовал медкомиссию. Потому что у него два хронических заболевания, по сердцу – противопоказания к службе, он поэтому и в армии не был. После этого они начали издеваться и бить.

По словам Ольги, заключенных поставили к стене – на одного надели пуховик, застегнутый полностью, на остальных – пакеты.

– В комнате было очень жарко. Их несколько часов продержали в натопленном помещении в застегнутых наглухо пуховиках, потом связали руки и натянули пакеты на голову. Игорь потерял сознание. Когда очнулся, подсунули контракт на подпись – он отказался. Тогда они стали бить по голове, до отключки, – говорит Ольга. – Один пытавший душил, второй – бил по голове. Второй парень подписал на этом моменте. Игорь отказался, требовал медкомиссию.

По словам родственницы осужденного, медкомиссия в военкомате поставила ему категорию "Д" – не годен.

– Рядом стоял тот, кто его душил. Он сказал: "Там разберутся" и отвел Игоря обратно в "пыточный" кабинет. Тогда ему стали угрожать уже изнасилованием. Его связали, а "душитель" стал искать презерватив. Сказали, что "отпетушат". На этом Игорь сломался. Подписал. Сейчас он уже в Ростовской области, готовят в штурма, – говорит Ольга.

По словам родственников, заключенного приписали к воинской части № 41885, в штурмовую роту.

– Всех, кто пошел туда [на войну] из-за денег, уже давно выгребли. Сейчас только вот так им удается – насильно, пытками. В системе, где пытки – основа, это не удивительно. Но вот все последние случаи, какие мы видим – пытают уже в военкоматах, уже вывезя людей из ИК. Но, судя по характеру пыток – военкомы взяли весь пыточный опыт УФСИНовцев "под ключ", – говорит правозащитник, специализирующийся на правах заключенных Вениамин. – Десятки тысяч [заключенных] точно силой завербовали.

По данным правозащитного проекта ГУЛАГу.нет, с 2022 года армия России завербовала свыше 180 тысяч заключённых. На конец марта 2026 года "Медиазона" и Русская служба "Би-би-си" подтвердили гибель на фронте как минимум 23 187 заключенных.

В 2025 году Сибирь.Реалии уже рассказывали о давлении на российских заключённых, которых принуждали подписывать контракты с Минобороны и отправляться на войну. Родственники осуждённых и сами заключённые сообщали журналистам об избиениях, угрозах, рейдах сотрудников ФСИН и ОМОНа, а также о наказаниях за отказ ехать на фронт. По словам собеседников редакции, особенно жёсткой ситуация стала после того, как поток желающих среди заключённых начал сокращаться.

После отказа подписывать контракт их избивали, помещали в штрафные изоляторы или угрожали новыми уголовными делами. Некоторые соглашались на отправку на войну после нескольких месяцев давления. Родственники завербованных рассказывали, что после отправки на фронт многие переставали выходить на связь или погибали.

В 2026 году появились и новые свидетельства давления – в том числе на женщин-заключённых и мигрантов, находящихся в российских тюрьмах. "Заключенным по 10 дней не давали еду, чтобы они "сломались" и согласились поехать. Родители рассказывали, что некоторые девушки, опасаясь отправки на войну, пытались покончить с собой", – рассказала "Настоящему Времени" гражданка Узбекистана Умида о своих соотечественницах, оказавшихся в российских тюрьмах.