ISW: Кадыров поддержал ЧВК "Вагнер" в попытке вернуть влияние в Кремле

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в конфликте с Минобороны из-за желания восстановить своё влияние в Кремле. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете специалисты назвали произошедшее шантажом Минобороны – по их мнению, письмо Кадырова в адрес президента Владимира Путина с просьбой заменить наемников ЧВК в Бахмуте чеченскими подразделениями могло представлять опасность для российского командования.

"ISW ранее наблюдал подразделения "Ахмат" в районе Белогоровки на линии Святово-Кременная и в Запорожской области. Их уход с этих позиций может подорвать оборонительные приготовления России в преддверии планируемого украинского контрнаступления", – сказано в документе.

При этом подчеркивается, что Кадыров мог выступить с такой инициативой, чтобы восстановить свое положение в Кремле. Ранее аналитики утверждали, что глава Чечни боится потерять расположение президента из-за отсутствия боевых успехов чеченских подразделений в войне против Украины. Вместе с тем в ISW сомневаются, что Пригожин и Кадыров смогут продолжить диктовать условия Минобороны без риска навредить отношениям с Путиным.