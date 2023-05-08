ISW: Кадыров поддержал ЧВК "Вагнер" в попытке вернуть влияние в Кремле

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в конфликте с Минобороны из-за желания восстановить своё влияние в Кремле. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).
В отчете специалисты назвали произошедшее шантажом Минобороны – по их мнению, письмо Кадырова в адрес президента Владимира Путина с просьбой заменить наемников ЧВК в Бахмуте чеченскими подразделениями могло представлять опасность для российского командования.
"ISW ранее наблюдал подразделения "Ахмат" в районе Белогоровки на линии Святово-Кременная и в Запорожской области. Их уход с этих позиций может подорвать оборонительные приготовления России в преддверии планируемого украинского контрнаступления", – сказано в документе.
При этом подчеркивается, что Кадыров мог выступить с такой инициативой, чтобы восстановить свое положение в Кремле. Ранее аналитики утверждали, что глава Чечни боится потерять расположение президента из-за отсутствия боевых успехов чеченских подразделений в войне против Украины. Вместе с тем в ISW сомневаются, что Пригожин и Кадыров смогут продолжить диктовать условия Минобороны без риска навредить отношениям с Путиным.
- На днях Пригожин сообщил, что наемники из ЧВК "Вагнер" после 10 мая оставят позиции в Бахмуте из-за нехватки боеприпасов. В этом он обвинил Минобороны России, лично главу ведомства Сергея Шойгу и начальника Генштаба России Валерия Герасимова, который командует объединённой группировкой.
- Вечером 6 мая Пригожин опубликовал подробный текст о конфликте ЧВК с министерством обороны. Из него следует, что из-за противодействия ведомства ЧВК несёт высокие потери, не получает возможности набирать пополнения и "фактически обескровлено".
- В ответ глава Кадыров вне рамок военной субординации обратился напрямую к президенту России Владимиру Путину с письменным запросом о переводе подразделений чеченского спецназа "Ахмат" в Бахмут.
- В марте эксперты сообщали, что между главой Чечни и руководителем ЧВК "Вагнер" случился разлад из-за критики руководства Минобороны Пригожиным. До этого Кадыров и сам критиковал российское командование в конфликте с Украиной, обвиняя в провале обороны в Донбассе и требуя кадровых перестановок в высшем военном руководстве российской армии.
- После встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Чечни резко изменил свое мнение. В тот же день он в своем телеграм-канале похвалил министерство обороны и Сергея Шойгу, а также Генштаб, заявив, что российские военные придерживаются "мудрой тактики" боевых действий на территории Украины.
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