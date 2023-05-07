Турция отказалась передать Украине комплексы ПВО С-400

Анкара отказалась передать по просьбе Соединённых Штатов закупленные у России комплексы противовоздушной обороны С-400 Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова цитирует агентство "Анадолу".

По словам Чавушоглу, Турция посчитала предложения, связанные с С-400, противоречащими национальному суверенитету. Министр заявил, что ещё одним из предложений Вашингтона было передать управление комплексами США.

Турция заключила соглашение о поставках российских комплексов в 2017 году, сумма сделки оценивалась в 2,5 миллиарда долларов. В 2019-м Анкара получила первый полк С-400. США выступали резко против сделки, администрация Дональда Трампа ввела санкции против Турции и исключили её из программы по производству истребителя нового поколения F-35.

Весной 2022 года агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что американские власти предложили Анкаре снятие санкций в ответ на передачу комплексов ПВО Украине. Киев регулярно требует от стран Запада усиления противовоздушной обороны страны, сообщалось, что Вашингтон запросил передачи российских комплексов ПВО от всех союзников, у которых они стоят на вооружении.

14 мая в Турции запланировано проведение президентских и парламентских выборов. Предвыборные опросы прогнозируют возможное поражение президенту Реджепу Эрдогану. Он несколько раз заявлял, что готов выступить посредником между Москвой и Киевом в украинской войне.

В Стамбуле в марте прошлого года проходила встреча российской и украинской делегаций, обсуждающих мирное соглашение. В то же время Турцию обвиняют в покупке сельхозтоваров, выращенных на захваченных Россией украинских территориях и в передаче санкционных товаров Москве.