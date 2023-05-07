Румыния: российский Су-35 агрессивно перехватил польский самолёт

Российский истребитель Су-35 перехватил польский самолёт L410 Turbolet над Чёрным морем. В заявлении Минобороны Румынии говорится, что действия российских пилотов вызвали повышенный уровень турбулентности и привели к серьёзным трудностям в управлении польским самолетом, сообщает Румынская служба Радио Свобода.

Бухарест назвал действия российских лётчиков неприемлемыми и агрессивными. По данным румынского Минобороны, из-за манёвров Су-35 польский самолёт потерял высоту, но сумел благополучно приземлиться в аэропорту "Михаил Когэлничану". Никто не пострадал.

L410 Turbolet польской пограничной полиции с румынским экипажем проводил патрулирование над Чёрным морем в рамках миссии агентства Евросоюза по контролю границ Frontex. Во время инцидента на базе НАТО в Торрехоне в боевую готовность были приведены два боевых самолёта военно-воздушных сил Румынии и два военных самолёта Испании.

Румыния проводит переговоры с Frontex и Польшей для выяснения обстоятельств случившегося.

Москва сообщение Бухареста пока никак не комментировала.

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