ISW: в России растёт влияние милитари-блогеров, несмотря на их критику МО

В России растёт информационное влияние военных блогеров и корреспондентов, несмотря на их критические комментарии по поводу войны с Украиной. К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW) в своём очередном отчёте.

Специалисты института отмечают, что сообщество милитари-блогеров и военкоров насчитывает более 500 человек – преимущественно провоенных и националистических взглядов. Они либо работают на передовой, либо имеют хорошие связи с российскими военными и пророссийскими вооружёнными формированиями и публикуют свой контент в соцсетях в доступной форму. В информационном пространстве голос таких журналистов зачастую звучит громче, чем голос российского Минобороны.

Российский президент Владимир Путин на фоне ужесточающийся в стране цензуры защищает милитари-блогеров от нападок военного ведомства, говорится в отчете ISW. Некоторые военные блогеры и журналисты занимают официальные посты в прокремлёвских структурах. Например, 20 ноября Путин назначил известного военкора "Комсомольской правды" Александра Коца членом Совета по правам человека при президенте.

Путин лично встретился с некоторыми российскими блогерами и пригласил на своё выступление об аннексии украинских территорий 30 сентября. Но общение президента с этими людьми не смягчило их комментарии к войне. Они продолжают критиковать военные действия России и особенно Минобороны.

Известность сообщества милитари-блогеров, вероятно, является прямым результатом неспособности Кремля наладить эффективное присутствие в Telegram из-за общей неспособности Путина подготовить россиян к серьезной и затяжной войне, пишет ISW.

Российский центр статистики СМИ Brand Analytics отмечает, что с начала войны 24 февраля по 1 октября количество российских блогеров в Telegram увеличилось на 58%, а использование запрещенных западных социальных сетей, таких как Instagram и Twitter, заметно сократилось. Telegram также имеет самый высокий процент увеличения ежедневно публикуемого контента (23%) по сравнению с другими российскими социальными сетями за этот период, говорится в отчёте.

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