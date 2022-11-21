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В ЕС заявили о развитии транспортных коридоров в обход России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

Евросоюз и страны Центральной Азии заинтересованы в углублении взаимоотношений и развитии транспортных коридоров в обход России. Об этом написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

По мнению Борреля, Центральная Азия стремится диверсифицировать свои отношения и рассматривает Евросоюз в качестве "наиболее подходящего партнёра". Евросоюз также заинтересован в усилении связей с регионом – в первую очередь как с источником энергоносителей и "критически важного сырья".

Боррель признаёт, что существующие связи развиты слабо. Многие страны Центральной Азии имеют доступ к европейскому и мировому рынку только через Россию. "Но чрезмерная зависимость и отсутствие выбора могут обойтись дорогой ценой – мы усвоили горький опыт", – пишет Боррель.

Главным образом он говорит о Транскаспийском коридоре, соединяющем Китай и Европу через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Боррель отмечает, что Европейский банк реконструкции и развития работает над технико-экономическим обоснованием этого коридора и тем, как преодолеть его узкие места.

По словам Борреля, Россия и Китай "играли и продолжают играть важную роль" в Центральной Азии. Однако Евросоюз "уже является её главным торговым и инвестиционным партнёром". По данным чиновника, за последние десять лет Евросоюз инвестировал в регион более ста миллиардов евро, что "намного больше", чем Россия и Китай. Планируется выделение ещё до 300 миллиардов евро.

После своего вторжения в Украину и санкций, введённых в ответ на это западными странами, Россия также стала активнее развивать сотрудничество с азиатскими странами. В октябре 2022 года состоялся первый в истории саммит в формате "Россия – Центральная Азия". На конференции президент России Владимир Путин заявил, что "Россия является ведущим инвестором в экономику стран Центральной Азии: общий объём наших прямых инвестиций составляет порядка пяти миллиардов долларов".

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