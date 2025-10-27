Италия одобрила экстрадицию украинца по делу о подрыве "Северных потоков"

Апелляционный суд Болоньи постановил выдать Германии гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого следствие считает причастным к подрыву в сентябре 2022 года газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Суд отменил решение кассационного суда, отказавшего в экстрадиции.

Адвокат Никола Канестрини заявил, что намерен обжаловать постановление в Верховном кассационном суде Италии, указав на серьёзные процессуальные нарушения в ходе разбирательства.

Защита также отметила, что итальянский суд нарушает принцип взаимного доверия между странами ЕС, поскольку не учёл решение польского суда, освободившего другого подозреваемого по делу о подрывах — гражданина Украины Владимира Журавлёва. Окружной суд в Варшаве принял во внимание аргументы защиты, которая выразила опасения в связи с тем, что дело может носить политизированный характер.

По версии немецких следователей, группа из шести человек арендовала яхту по подложным документам и при помощи глубоководного оборудования установила взрывные устройства на трёх нитях "Северных потоков" 26 сентября 2022 года.

Генпрокуратура ФРГ считает, что Кузнецов был одним из координаторов операции. Кузнецов отвергает обвинения и утверждает, что в момент подрыва находился на территории Украины.

Кузнецова задержали в Италии в августе 2025 года по запросу Германии.