Италия продвигает "НАТО-лайт" как гарантию безопасности для Украины

Ключевым вариантом западных союзников в обсуждении гарантий безопасности для Украины является механизм, основанный на статье 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По её словам, именно это предложение стало основным предметом переговоров на недавней встрече в Вашингтоне с участием США, европейских стран и Украины.

Формат, который в западной прессе называют "НАТО-лайт", предполагает, что Украина не станет членом альянса, но в случае нападения союзники будут обязаны в течение 24 часов согласовать ответные меры. Среди них — ускоренное предоставление военной и экономической помощи Киеву, усиление украинской армии и новые санкции против России.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто подчеркнул, что инициатива Мелони направлена на то, чтобы "НАТО как оборонительный альянс обеспечивал защиту иностранного государства, например Украины". Если же единый формат будет невозможен, отдельные страны могут взять на себя такие обязательства в двустороннем порядке.

Москва отвергает идею присутствия иностранных военных на территории Украины и настаивает на нейтральном статусе Киева.

Издание Financial Times ранее сообщало, что западные союзники Украины обсуждают в качестве гарантий безопасности создание трёх линий обороны. Некоторые европейские чиновники допускают возможность отправки французских и британских войск в рамках будущего мирного соглашения. Президент США Дональд Трамп отправку американских военных отверг, но заявил о готовности рассмотреть авиационную поддержку и обмен разведданными.