Иван Жданов покинул пост директора Фонда борьбы с коррупцией. Новым руководителем фонда назначен Владислав Романцов. Раньше он занимал должность директора IT-отдела ФБК.

"Изменения в руководстве открывают новый этап в истории ФБК. Как ведущая организация российской оппозиции, мы всегда верили в то, что обновление и продвижение новых лиц — главная сила, которая помогает развиваться и идти вперед", — говорится в заявлении фонда.

Иван Жданов занимал пост директора ФБК с 2018 года. Как уточнила вдова основателя фонда Юлия Навальная, теперь Жданов будет заниматься развитием собственного проекта на портале YouTube "Самое важное".

"Пять лет я защищал ФБК как мог — организацию, на которую обрушились самые большие репрессии в современной России. Работал честно и без страха. Сейчас наши пути расходятся. Без Алексея это совсем другое. Сегодня — только о хорошем; о причинах расскажу позже", - написал Жданов 1 сентября в своем телеграм-канале.

В тот же день "Медуза" опубликовала интервью со Ждановым, в котором тот прокомментировал обстоятельства своего увольнения. По словам Жданова, он покинул фонд не по своему желанию, а по решению Леонида Волкова и Марии Певчих. "Это решение принималось без меня. Никаких конкретных причин мне не назвали. Мне было предложено остаться в команде, но я посчитал, что для меня это больше невозможно", — сказал Жданов. Он отметил, что у него произошли "политические и стилистические разногласия" с Волковым и Певчих, из-за которых ему пришлось покинуть ФБК, но не уточнил, в чем они заключались.

"Волков сохраняет свои крайне сильные позиции внутри ФБК. Случится или нет захват ФБК, теперь во многом зависит и от нового директора фонда. ФБК переживает тяжелые времена. Это и кризис идей, и просто организационный кризис", - цитирует "Медуза" Ивана Жданова.