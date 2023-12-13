Соратники Навального не нашли его в московских СИЗО

Один из руководителей Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что соратники Алексея Навального не нашли его в московских СИЗО, и где он находится, а также что с ним - по-прежнему неизвестно. О местонахождении Навального нет информации уже восемь дней.
Ранее о том, что оппозиционера доставили из владимирской колонии в Москву для проведения следственных действий сообщил со ссылкой на неназванные источники телеграм-канал "База".
"Версия "Базы" о том, что Алексей в Москве, не нашла подтверждения. Следственные действия не проводят без адвокатов. Все следственные действия и так проходили во Владимире. Восемь дней мы не знаем, где Навальный", - написал Жданов на своей странице в соцсети Х.
В начале декабря соратники Алексея Навального сообщили, что с ним пропала связь. Его также не подключали к заседаниям суда. Позднее сотрудники колонии строгого режима №6 в Мелехове Владимирской области, где оппозиционер находился в последние месяцы, заявили, что он больше у них не числится.
Местонахождение Навального неизвестно до сих пор. По всей видимости, его этапировали. ФСИН, как правило, до завершения этапирования не сообщает, куда отправлены заключённые.
- Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об экстремизме. Кроме того, на оппозиционера заведено ещё несколько уголовных дел, по итогам которых ему может грозить пожизненное лишение свободы.
- До последнего времени Навальный содержался в колонии строгого режима во Владимирской области. В сентябре его как "неисправимого" на год перевели в единое помещение камерного типа – "самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов", писал он. Кроме того, политика более 20 раз отправляли в штрафной изолятор: камеру размером два на три метра, где большую часть времени можно только сидеть на железном табурете. Поводами для отправки в ШИЗО были, например, расстёгнутая пуговица и отказ мыть забор.
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