Песков: не имеем возможности отслеживать судьбу Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет намерений и возможности отслеживать судьбу заключённых. Так он ответил на вопрос о том, где находится оппозиционер Алексей Навальный, который пропал из колонии №6 в Мелехове. Слова Пескова цитирует "Интерфакс".

Пресс-секретарь президента России также заявил, что "вмешательство США" в дело Навального недопустимо и невозможно. Ранее официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер выразил озабоченность судьбой российского политика.

В начале декабря соратники Алексея Навального сообщили, что с ним пропала связь. Его также не подключали к заседаниям суда. Позднее сотрудники колонии строгого режима №6 в Мелехове Владимирской области, где оппозиционер находился в последние месяцы, заявили, что он больше у них не числится.

Местонахождение Навального неизвестно. По всей видимости, его этапировали. ФСИН, как правило, до завершения этапирования не сообщает, куда отправлены заключённые.

Соратники Навального 7 декабря, в день назначения даты президентских выборов в России, заявили о начале агитационной кампании против избрания Владимира Путина на новый срок. Об этом было объявлено в соцсетях Навального и созданного им Фонда борьбы с коррупцией.

Навальный отбывал в колонии строгого режима во Владимирской области срок по обвинению в мошенничестве. В сентябре 2023 года его как "неисправимого" на год перевели в единое помещение камерного типа – "самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов", писал он.

Политика более 20 раз отправляли в штрафной изолятор. Поводами, например, были расстёгнутая пуговица и отказ мыть забор.

Навальный вину не признаёт, многие правозащитные организации признали его политзаключённым.



Другие новости Радио Свобода: