Из App Store в России пропало приложение "ВКонтакте"

Приложение социальной сети "ВКонтакте" 26 сентября была удалено из магазина приложений App Store в России.

Как сообщают пользователи, оно не отображается в поиске и пропало из раздела "Покупки". Также в App Store теперь не доступны сопутствующие приложения – VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер, VK Play и VK Админ и почта Mail․ru.

В Google Play приложение по-прежнему доступно.