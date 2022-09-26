Из App Store в России пропало приложение "ВКонтакте"

Приложение социальной сети "ВКонтакте" 26 сентября была удалено из магазина приложений App Store в России.
Как сообщают пользователи, оно не отображается в поиске и пропало из раздела "Покупки". Также в App Store теперь не доступны сопутствующие приложения – VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер, VK Play и VK Админ и почта Mail․ru.
В Google Play приложение по-прежнему доступно.
- 24 сентября Apple удалила приложение картографического сервиса 2ГИС. Теперь их невозможно скачать из App Store. При этом разработчики заявили, что ранее установленные приложения 2ГИС продолжают работать.
- 22 февраля 2022 года Министерство финансов США ввело санкции против Владимира Кириенко — генерального директора VK Group, материнской компании крупнейшей российской социальной сети "ВКонтакте".
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