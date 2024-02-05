Из Грузии в Россию пытались ввезти мощные взрывные устройства

Грузинская служба государственной безопасности сообщила в понедельник, что семь граждан Грузии, трое граждан Украины и два гражданина Армении задержаны при попытке провести через территорию Грузии в Россию несколько взрывных устройств с целью организации масштабного теракта в Воронеже.

По утверждению грузинской спецслужбы, бывший житель Грузии, Андрей Шарашидзе, который назван одесским активистом правящей украинской пропрезидентской партии "Слуга народа", отправил из Одессы в Воронеж шесть взрывных устройств с 15 килограммами мощного взрывного вещества С-4.

Взрывные устройства были замаскированы под аккумуляторы и перевозились на минивэне с украинскими номерами через Румынию, Болгарию и Турцию.

В Грузии местным спецслужбам удалось незаметно обезвредить устройства и затем придать контейнерам прежний вид обычных аккумуляторов.

Один из аккумуляторов перевозчики с неустановленной пока целью оставили на квартире в Тбилиси, а второй, стремя обезвреженными взрывными устройствами отвезли к пограничному пункту Казбеги, на североосетинском участке российско-грузинской границы.

Задержания и изъятие устройств сотрудники госбезопасности Грузии произвели на российско-грузинской границе совместно с сотрудниками департамента пограничной полиции.

Грузинская спецслужба утверждает, что в случае приведения этих устройств в действие в многолюдном месте, теракт мог привести к многочисленным жертвам и разрушению инфраструктуры, а ответственность могла быть возложена на Грузию, поскольку её территория была использована для переправки взрывчатки.

По словам сотрудников спецслужбы, перевозчики груза могли не знать, что именно они перевозят под видом обычных аккумуляторов. Не исключено, что Тбилиси готов сотрудничать по делу с Москвой.