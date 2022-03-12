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Из Херсона, занятого войсками РФ, сообщают о задержаниях активистов

Один из митингов в Херсоне против российской оккупации

В занятом российскими военными украинском городе Херсон преследуют и задерживают местных активистов, журналистов, бывших военных и всех, кто не скрывает проукраинскую позицию. Об этом Украинской службе Радио Свобода рассказал журналист из Херсона Константин Рыженко, которого также разыскивают.

По словам Рыженко, у россиян есть списки активистов, которые выступают против войны и оккупации, или просто высказывали свою проукраинскую позицию. Также разыскивают тех, кто фотографирует перемещение российской техники и передает информацию украинским силовикам.

За две с лишним недели войны в Украине Херсон стал единственным областным центром, который перешёл под контроль российских войск. Они в короткие сроки отключили украинские телеканалы, начав транслировать российские. Жители при этом выходят на мирные митинги против оккупации. В середине нынешней недели украинский Генштаб заявил о неправомерных задержаниях в Херсонской области более 400 украинцев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил в субботу слова депутата совета Херсонской области Сергея Хланя о том, что Россия готовится провести в регионе "референдум" о создании "Херсонской народной республики" – наподобие "референдумов" о создании "ДНР" и "ЛНР" в 2014 году.

Жители другого занятого российскими силами украинского города - Мелитополя в Запорожской области, в субботу вышли на протест с требованием освободить мэра Ивана Фёдорова. Днём ранее местные власти рассказали о его похищении российскими военными и о том, что чиновника обвиняют в терроризме.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал похищение Ивана Фёдорова "новым этапом террора". В разговоре в субботу с лидерами Франции и Германии Зеленский призвал их оказать давление на Москву с целью освобождения мэра Мелитополя.

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