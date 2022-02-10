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Из Лиги безопасного интернета вышли все операторы связи

Иллюстративное фото

Все операторы связи вышли из основанной владельцем ультраконсервативного телеканала "Царьград" Константином Малофеевым Лиги безопасного интернета. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники

До 8 февраля в списке участников на сайте организации числились "Ростелеком", "МегаФон", "Вымпелком"(Билайн), МТС, "Лаборатория Касперского", сервис знакомств "Мамба", несколько IT-компаний и некоммерческих фондов. Сейчас раздел сайта пуст. По данным издания, в ЛБИ проходит процесс "реорганизации", в ходе которой будет также изменен устав и условия участия. Завершить её должны к апрелю.

В "Ростелекоме" изданию уточнили, что "давно покинули ЛБИ". В "МегаФоне" сообщили, что в 2021 году совместно с другими компаниями создали собственный "Альянс по защите детей в цифровой среде". "Лаборатория Касперского" состоит в ассоциации, но в последние годы не принимает активного участия в ее работе, говорят в компании. В МТС отказались от комментариев.

Лига безопасного интернета была основана бизнесменом и владельцем телеканала "Царьград" Константином Малофеевым в 2010 году. Малофеев внесён в санкционные списки США и Евросоюза по обвинениям в участии в аннексии Крыма и разжигании военного конфликта на востоке Украины. В 2018 году организацию возглавила дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина. По данным источников издания, с прошлого года Малофеев "отошел от поддержки ЛБИ", организация искала финансирование и "нашла нового покровителя".

Своей задачей организация ставит борьбу с «противоправным контентом» в интернете. В 2021 году ЛБИ жаловалась в полицию и Генпрокуратуру на пропаганду наркотиков в роликах журналиста Юрия Дудя, а также в песнях и клипах рэперов Моргенштерна, OG Buda и Элджея. Дудь, Моргенштерн и Элджей были оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый.

Моргенштерн на фоне давления правоохранительных органов покинул Россию.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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