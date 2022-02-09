Рэпера Моргенштерна снова заподозрили в пропаганде наркотиков

Полиция в Набережных Челнах открыла административное дело в отношении рэпера Моргенштерна по подозрению в пропаганде наркотиков в трёх клипах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Эксперты Набережночелнинского государственного педагогического университета после проверки видео увидели на груди артиста татуировку, похожую на коноплю.
Сотрудники Московского научно-практического центра наркологии Депздрава, также проверявшие клипы, обратили внимание, что в видео есть сцены, которые формируют у зрителя лояльное отношение к незаконному употреблению наркотиков.
По данным источников, в административном деле речь идет о таких клипах, как "Новая волна", "El problema" и "Yung Hefner". Музыкант вину не признаёт.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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