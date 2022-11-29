В Нижнем Новгороде отказались отменять спектакль с Ахеджаковой

Концертный зал "Юпитер" в Нижнем Новгороде отказался отменять спектакль с актрисой Лией Ахеджаковой, несмотря на рекомендации регионального Минкульта. Об этом рассказало издание "7x7".

Под записью прямого эфира с мэром Нижнего Новгорода во "ВКонтакте" пользовательница оставила возмущённый комментарий, почему в городе собираются показать спектакль "Мой друг Вениамин" с Ахеджаковой в главной роли. Актриса открыто критикует президента России Владимира Путина за вторжение в Украину.

В ответ на комментарий Министерство культуры Нижегородской области написало, что в ведомство уже поступали обращения и с их стороны были отправлены письма с просьбой отменить мероприятие. "Однако они имеют именно рекомендательный характер, потому что концертный зал "Юпитер" – это частная площадка", уточнил Минкульт.

В пресс-службе "Юпитера" заявили, что не планируют отменять спектакль. Он состоится по плану.