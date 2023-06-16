Из СПбГУ отчислили студентов, высказавшихся против войны

Нескольких студентов исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета отчислили из вуза из-за антивоенных высказываний. Об этом Север.Реалии сообщил один из них

Точное количество отчисленных студентов неизвестно. Издание "Бумага" со ссылкой на источники сообщает об отчислении семерых студентов исторического факультета. Приказы об этом они получили электронным письмом.

Ещё троих вызвали на "встречу" с проректором по воспитательной работе.

Ранее этическая комиссия признала 10 студентов виновными в нарушении Кодекса университета. По мнению членов комиссии, высказывания студентов исторического факультета против войны в Украине "несовместимы со статусом студентов СПбГУ".

По данным источника Север.Реалии, студенты будут оспаривать решения об отчислении.