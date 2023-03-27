Студент, отчисленный за антивоенные посты, отсудил более 1 млн рублей

Студент Андрей Котенко отсудил более 1,1 миллиона рублей у Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. В сентябре прошлого года его отчислили из вуза из-за антивоенных постов в соцсетях. Жуковский районный суд Калужской области постановил, что вуз обязан выплатить студенту компенсацию.

Как сообщает издание "Важные истории", в присуждённую судом сумму входят задолженности вуза по договорам о подготовке по программам высшего образования (студент учился по контракту) и проживании в общежитии, штраф за отказ досудебно урегулировать спор, а также 15 тысяч рублей морального вреда.

Андрей Котенко был отчислен с третьего курса факультета журналистики в сентябре с формулировкой "за неуспеваемость". Однако, по его показаниям, реальным поводом для отчисления стали его антивоенные высказывания в социальных сетях.

По словам адвоката Артём Клыги, несмотря на то, что формально студента отчислили за неуспеваемость, в решении администрации вуза был явный политический подтекст. "Он публиковал антивоенные посты, ему писали старосты, чтобы он прекратил это публиковать. Ещё был момент, что надо было сдавать деньги на патриотические мероприятия в вузе - он отказывался, и ему обещали за это проблемы".

Сам Котенко подтвердил, что только после его антивоенных публикаций со стороны преподавателей начались репрессии. Его заставляли писать объяснительные, если он приходил позже, чем за пять минут до начала лекции. Затем его вызывали в деканат: "на формате А4 распечатали каждую историю, каждый пост на цветном принтере, попросили прокомментировать всё", отстранили от работы на учебном канале и запретили съемку в вузе. Хронологию отчисления Котенко подробно рассмотрело издание The Vyshka.