Доцента Петербургского университета уволили за антивоенные высказывания

Из Санкт-Петербургского государственного Университета уволен доцент-историк Михаил Белоусов. Причиной увольнения стали антивоенные взгляды преподавателя. До этого в социальных сетях он подвергался травле.

Приказ об увольнении Белоусова опубликован на сайте университета. В нём указано, что доцент размещал в социальных сетях "материалы, дискредитирующие специальную военную операцию", что несовместимо со статусом университетского преподавателя.

Издание Doxa сообщает, что увольнению Белоусова предшествовала его травля в интернете со стороны поддерживающих войну. Белоусов считал неприемлемым "одобрение рашизма". "Патриотически настроенные" оппоненты инициировали проверку преподавателя, обвинив его в антироссийских настроениях. Замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский в комментарии РИА "Новости" назвал высказывания Белоусова "безобразными и нетерпимыми" и посоветовал ректорату СПбГУ принять меры.