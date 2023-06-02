Доцента Петербургского университета уволили за антивоенные высказывания

Из Санкт-Петербургского государственного Университета уволен доцент-историк Михаил Белоусов. Причиной увольнения стали антивоенные взгляды преподавателя. До этого в социальных сетях он подвергался травле.
Приказ об увольнении Белоусова опубликован на сайте университета. В нём указано, что доцент размещал в социальных сетях "материалы, дискредитирующие специальную военную операцию", что несовместимо со статусом университетского преподавателя.
Издание Doxa сообщает, что увольнению Белоусова предшествовала его травля в интернете со стороны поддерживающих войну. Белоусов считал неприемлемым "одобрение рашизма". "Патриотически настроенные" оппоненты инициировали проверку преподавателя, обвинив его в антироссийских настроениях. Замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский в комментарии РИА "Новости" назвал высказывания Белоусова "безобразными и нетерпимыми" и посоветовал ректорату СПбГУ принять меры.
- С начала военного вторжения России в Украину многие преподаватели российских школ и вузов сталкиваются с репрессиями и увольнениями за выражение антивоенной позиции, в том числе в своих частных блогах в соцсетях. Студентам, выступающим против войны, также грозят дисциплинарными мерами вплоть до отчисления.
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