Из церкви шумною толпою. Павел Сюткин – о капусте в бороде

Длинные новогодние каникулы помимо традиционно надоевшего оливье принесли и немало неожиданностей. Они оказались хорошим тестом на реальную религиозность общества. И вообще показали, готово ли оно следовать призывам вернуться в средневековую Россию, "которую мы потеряли".

Как вы понимаете, вся православная общественность в понедельник, 1 января, провела в раздумьях и самоограничении. Ведь в этот день церковные каноны требуют не просто поста, а строгого, без масла. Несмотря на вашу улыбку, я не иронизирую. Только общественности этой было раз-два и обчелся.

Рождественский пост стал хорошим индикатором правдивости рассказов о том, что у нас то ли 60, то ли 100 миллионов православных. Представляю какую душевную боль и искушение испытывали эти верующие из-за грохота широкого гулянья с салютами и голубыми (что бы это ни значило) огоньками по всем телеканалам в новогоднюю ночь. Вот только, думаю, подавляющее большинство россиян даже не догадывалось, что рядом с ними есть эти миллионы "правильных" православных.

Новым подтверждением этому стали и данные, представленные МВД. Согласно им, в 6 тысячах населенных пунктов Российской Федерации на Рождество в храмы пришли чуть более 1,4 млн человек (1% от населения страны). Это примерно столько же, как и в прошлом году. Но почти вполовину меньше, чем до 2020 года.

То есть десятки миллионов православных, как они себя считают, предпочли пропустить одно из главных религиозных торжеств. Едва ли это удивительно, учитывая огромную долю прихожан РПЦ, которые вообще никогда не открывали Библию. Да, и что уж греха таить, часто ни одну книгу после школы. Так что этот "исход" из храмов объясним: все когда-то приедается.

Кунсткамера этих царебожников отчего-то считает, что именно они – это и есть Россия, православие и народ

В принципе нормальному человеку нет дела до того, кем считает себя его сосед – православным, буддистом или атеистом. И сколько там посещают церковь на Рождество и Пасху, – это явно не входит и в круг моих интересов. Впрочем, ровно до того момента, как эти якобы сторонники традиционных и патриархальных ценностей не начинают диктовать, как жить другим. Вот тут-то уже и можно разобраться, а сколько на самом деле процентов населения составляет эта очень шумная компания.

Не секрет, что сегодня в России образовалось немало весьма назойливых черносотенных групп с непременными словами "китежъ", "хоругвь" или "теремъ" в названии. Что-нибудь неправильно спела певица, и тут же они гневно осуждают и требуют покаяния. Напишет блогер про продовольственные трудности в России, и снова праведный гнев обрушивается на него в сопровождении доносов в прокуратуру и Следственный комитет.

При этом вся кунсткамера этих царебожников отчего-то считает, что именно они – это и есть Россия, православие и народ. Нельзя сказать, что эти их надежды совсем беспочвенны. Сегодня они очень удачно ложатся в русло создания государственного православия – части новой идеологии стареющего путинизма.

Другая ее составляющая – это придумывание "новой культуры" России, которая на голову выше всего иностранного. Вы удивитесь, но даже в пищевой области эти усилия активизируются. Так, еще одним новогодним сюрпризом для россиян стало введение нового ГОСТа для производства традиционных спиртных русских напитков. Средневековые спотыкач, медок и сбитень можно, оказывается (в соответствии с новым стандартом), готовить из спирта-ректификата. Который появился в России лишь в конце XIX века. Ярчайший пример того, как следует пополнять бюджет на "исконности". Предполагаю, что и вся эта суета с "наследием предков" и "поиском корней" затеяна, главным образом, с этими меркантильными целями.

К счастью, новогодняя статистика лишь подтверждает: россияне в массе своей совершенно равнодушны ко всем этим отеческим ценностям кислой капусты в бороде. И предпочитают развлекаться, не оглядываясь на насаждаемый домострой.

Жители страны совершенно не горят желанием поститься, отращивать бороду и кланяться барину в карете

Справедливости ради надо заметить, что дело не только в какой-то прогрессивности российского населения, не склонного к мракобесию и религиозности. Все гораздо проще и грустнее. Точно так же россияне в большинстве своем безразличны и к более современным ценностям демократии и гуманизма, свободы и равноправия. Лишь удивленная фраза жителей Белгорода "А нас-то за что?" заставляет их задуматься о том, что война – это не только стрелочки на картах в людоедских телешоу.

Да, можно с уверенностью констатировать: привыкшие к современному миру жители страны совершенно не горят желанием поститься, отращивать бороду и кланяться барину в карете. А православные обряды рассматривают в основной массе как бесплатное развлечение. Вот, к примеру, приближающееся крещенское купание – это по-нашему, по-российски. Бухнуться в прорубь, сделать селфи в купальнике, попариться в бане, принять рюмочку. В марте наесться блинов и сжечь чучело Масленицы. На Пасху – покрасить яйца. А вот выступать против несправедливости, отстаивать свои права, да и просто заступиться за слабого – это слишком сложно.

Лет сорок назад моральный кодекс строителя коммунизма мог пересказать лишь редкий комсомольский активист. Сегодня же выучить 10 заповедей – такой же непосильный труд для обычного россиянина. Но ведь именно это примитивное отношение к жизни и воспитывала четверть века путинская пропаганда. Что же теперь удивляться, что не заходит народу что-нибудь сложнее новогоднего оливье?

Павел Сюткин – писатель, историк кухни, ведущий видеоблога "Вкус свободы"



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