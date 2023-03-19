Подоляк о Путине: преступника всегда тянет на место преступления

Преступника всегда тянет на место преступления. С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя визит президента России Владимира Путина в оккупированный Мариуполь.

"Пока страны цивилизованного мира заявляют об аресте "режиссера войны" (Путина В. В.) в случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами. Цинизм и отсутствие раскаяния", — написал Подоляк в твиттере.

О первой поездке Путина на оккупированные территории в воскресенье, 19 марта, сообщили государственные СМИ. Журналисты из кремлёвского пула рассказали изданию "Вёрстка", что визит в Мариуполь, как и субботнее посещение аннексированного Крыма, не был запланирован.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что во время визита движение в городе не перекрывалось. Помощник украинского мэра Мариуполя Пётр Андрющенко утверждает, что во время пребывания Путина над городом закрывали небо. Кроме того, была отключена мобильная связь.

Бежавшая от войны жительница Мариуполя узнала на кадрах встречи Путина с горожанами в жилом комплексе "Невский" соседку своих родителей, которая якобы всегда придерживалась пророссийских взглядов. Ещё одного участника встречи пользователи телеграма опознали как мародёра, который забирал вещи из разрушенных обстрелами квартир.