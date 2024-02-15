Из-за атак в Украине пострадали люди. Под Курском загорелась нефтебаза

Утром 15 февраля в Украине из-за обстрелов пострадали семь человек, а в России в Курской области из-за атаки беспилотника в ночь на четверг загорелась нефтебаза.

Ракетному обстрелу подверглись несколько областей Украины. Воздушную тревогу объявляли по всей стране. В Запорожье пострадали четыре человека. Повреждены многоквартирные дома, учебное заведение и магазин.

Во Львове ранены три человека: двое получили резаные раны, ещё одного госпитализировали с гематомой. В домах выбило окна, повреждены припаркованные автомобили. Украинские власти обвинили в обстрелах Россию. Москва это не комментировала.

Ранее под Курском в результате атаки беспилотника загорелась нефтебаза, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По предварительным данным, пострадавших нет. В атаке Старовойт обвинил Украину. Киев это не комментировал.

По данным телеграм-канала "База", в результате атаки загорелся резервуар объёмом сто тонн. По сведениям телеграм-канала 112, по нефтебазе ударили двумя беспилотниками – воспламенились три резервуара с бензином, один из которых частично обрушился.