Под Воронежем и Белгородом сбиты беспилотники, в Волгограде – пожар

В ночь на субботу, 3 февраля, под Воронежем и Белгородом были сбиты беспилотники. В Волгограде загорелась нефтебаза.

По сообщению волгоградского МЧС, нефтепродукты горели на площади 300 квадратных метров. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, причиной возгорания стал сбитый беспилотник. "Пожар локализован, открытое горение ликвидировано. Жертв нет", – отметил Бочаров.

Ранее дрон уничтожили на подлёте к Воронежу. "По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет", – написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков тоже сообщил о сбитом беспилотнике. По его сведениям пострадавших нет, в результате падения обломков в одном доме выбило окна, повреждены кровля, фасад и забор, а также припаркованный КАМАЗ.

Минобороны России сообщило, что всего были сбиты четыре дрона над Белгородской областью, два – над Волгоградской и один – над Ростовской.