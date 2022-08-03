"АвтоВАЗ" предложил сотрудникам автозавода в Ижевске, где до начала вторжения в Украину выпускали машины Lada Vesta добровольно уволиться с выплатой нескольких окладов. Ранее рабочие писали письмо президенту Владимиру Путину, привлекая внимание к вставшему конвейеру.

Выпускавшиеся на заводе Lada Vesta использовали иностранные комплектующие и были унифицированы по некоторым узлам и деталям с автомобилями альянса "Рено-Ниссан-Мицубиси", ушедшего с российского рынка в мае и продавшего за рубль заводы в Москве и Тольятти. В письме Путину рабочие жаловались, что их задействуют к работам, не требующим квалификации, например, к уборке мусора или покраске стен.

"АвтоВАЗ", владеющий заводом в Ижевске, предложат постоянные рабочие места на других предприятиях города и региона с выплатой 5-7 средних зарплат или 12 минимальных зарплат (около 183 тысяч рублей). Единовременная выплата 7 средних зарплат будет предложена работникам предпенсионного возраста при выходе на досрочную пенсию.

В компании утверждают, что массовых увольнений при этом не планируется. На заводе предполагается организовать импортозамещение иностранных деталей, "открыть индустриальный парк" и "реализовывать проект по выпуску нового автомобиля", — передаёт "Волга Ньюс".