В России возобновят производство автомобильного двигателя 1963 года

Заволжский моторный завод восстановит производство автомобильных двигателей ЗМЗ 523/524, производившихся с 1963 года. Они оказались востребованными в условиях санкций. Об этом пишет журнал "За рулём".

Двигатели, вероятно, будут использовать на автобусах ПАЗ и среднетоннажных грузовиках ГАЗ, сообщает издание. Предполагается, что производство начнётся в первом полугодии 2023 года. "Мы видим чёткую потребность рынка в данном двигателе на ближайшие несколько лет," — цитирует журнал директора управляющего заволжским заводом филиала УАЗа.

Выпуск двигателя останавливался в конце 2021 года, перед началом полномасштабного вторжения в Украину. Но после начала войны существовавший в России авторынок, фактически, был уничтожен.

Крупнейшие иностранные игроки покинули его или как минимум приостановили производство. Из-за разрыва торговых связей российские заводы потеряли доступ к современной электронике, системам безопасности, двигателям. В мае российское правительство разрешило выпуск автомобилей по нормам начала 1990-х годов — без подушек безопасности, антиблокировочной системы и системы контроля устойчивости автомобиля.

Большая часть оставшихся на российском авторынке производителей — китайские компании, на рынок пытаются выйти компании из Вьетнама и Ирана. Резко снизились продажи новых автомобилей и шин.