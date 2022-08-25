Сумма выданных в России автокредитов снизилась на 41%

К началу августа 2022 года в России было выдано кредитов на покупку автомобиля на сумму 375,1 миллиардов рублей. Это почти на 41% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчёте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Больше всего автокредитов было выдано в Москве – около 43 миллиардов рублей, или более 11% от общей суммы. При этом в прошлом году за этот же период в столице было выдано почти в два раза больше таких кредитов.

В лидерах по объёму занятых средств после Москвы – Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Татарстан. В совокупности на их долю приходится почти 23% выданных кредитов на покупку автомобиля.

Самое серьёзное снижение в сумме автозаймов зафиксировано в Свердловской области – в этом году в регионе было выдано на 52% меньше средств, чем в прошлом. В целом, во всех регионах, занимающих первые тридцать позиций по объёму выданных автокредитов, отмечается снижение более чем на 25%.

При этом с начала 2022 года цены на самые популярные в России марки автомобилей значительно выросли, в том числе на отечественные. Так, стоимость универсала LADA Largus с января увеличилась на 57%, достигнув 1,3 миллиона рублей. За первые шесть месяцев в России было продано 352,1 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 56% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Среди причин падения продаж автомобилей представитель ассоциации "Российские автодилеры" отмечал остановку производств, уход автоконцернов и дефицит запчастей. Это произошло после вторжения России в Украину, введения санкций и добровольного ухода компаний с российского рынка ответ на её агрессию.