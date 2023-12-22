Из-за дефицита осадков Панамский канал ограничил пропуск судов. Это уже влияет на мировую торговлю, а ситуация, как ожидается, ухудшится ещё. Об этом рассказывает The Guardian.

В октябре 2023 года, в разгар сезона дождей, осадков в регионе выпало на 41% меньше, чем обычно, сообщила администрация канала. Тот месяц стал самым сухим с 1950 года – и сейчас уровень воды в канале близок к самой низкой отметке в истории наблюдений. Отчасти в этом виновато природное явление Эль-Ниньо, усугубляющее глобальное потепление.

Дефицит воды привёл к тому, что теперь Панамский канал может пропускать по 22 судна в сутки вместо обычных 36. К февралю пропуск уменьшится до 18 судов в день.

По обе сторона канала, который разделяет Северную и Южную Америку, скопились танкеры и контейнеровозы. Они вынуждены стоять в очередях более двух недель в непосредственной близости друг от друга. Отмечая, что суда уже сталкиваются, капитаны опасаются штормов, которые могут привести к "большим последствиям".

Некоторые компании платят до четырёх миллионов долларов, чтобы "проскочить вперёд", или отказываются от маршрута через Панамский канал, добавляя несколько дней или недель к своему пути. Ряд операторов уже предупредил, что не успеет привезти товары из Китая в США к Рождеству.

"В долгосрочной перспективе мы ожидаем значительного повышения стоимости товаров – и это будет переложено на плечи потребителей", – говорит Нитин Чопра, бывший капитан танкера, а ныне консультант по морским рискам в азиатской компании.

В 2022 году через Панамский канал прошло более 14 тысяч судов, перевозящих топливо, зерно, минералы и другие товары из Азии. Канал, открывшийся в 1914 году, позволяет судам не огибать южную оконечность Южной Америки, что снижает риски и сокращает их путь более чем на 13 тысяч километров.

Вкупе с отказом многих компаний от использования Суэцкого канала из-за нападений йеменских хуситов снижение проходимости Панамского канала усиливает давление на глобальные цепочки поставок.

Администрация Панамского канала заявляет, что "внедряет операционные и плановые процедуры, инновационные технологии и долгосрочные инвестиции" для улучшения работы канала. Она уверяет, что не могла спрогнозировать столь сильный дефицит воды, который наблюдается сейчас и увеличится с окончанием сезона дождей. При этом климатологи уже несколько десятилетий предупреждают о рисках, которые несёт изменение климата – и, в частности, для цепочек поставок.