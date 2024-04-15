Из-за глобального потепления блёкнут и умирают коралловые рифы

Из-за глобального потепления проблема обесцвечивания и вымирания кораллов в Мировом океане стала глобальной. Это следует из доклада Национальной океанической атмосферной Администрации (NOAA) - американской научной организации, которая следит в том числе и за состоянием коралловых рифов.

Как указано в докладе, массовое обесцвечивание рифов в 2023 году было отмечено в водах как минимум 54 стран мира, в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах. Это явление происходит, когда постоянная температура воды становится слишком высокой. Из-за теплового стресса кораллы отторгают живущие на них цветные водоросли, а без этих водорослей не могут нормально выживать.

По словам координатора NOAA Дерека Манцелло, сейчас обесцвечены уже 54% всех коралловых рифов в мире.

Это четвёртое глобальное обесцвечивание рифов за историю наблюдений. Предыдущие три происходили в 1998, 2010 и 2014-2017 годах. Все они были связаны с климатическим феноменом Эль Ниньо, который приводит в том числе к резкому потеплению морских вод. В прошлом году температура поверхности океана превысила все рекорды, зафиксированные с 1979 года. Поэтому учёные не уверены, сможет ли экосистема на этот раз справиться с тепловым стрессом.