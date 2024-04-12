На океаническом дне могло скопиться уже 11 миллионов тонн пластика. Это следует из первого исследования замусоренности дна, на которое обратило внимание малазийское СМИ Sinar Daily.

По оценкам учёных из научного агентства CSIRO и Университета Торонто, масса пластикового мусора на дне океана может составлять от трёх до одиннадцати миллионов тонн. Такие цифры им выдала модель, основанная на данных от дистанционно управляемых аппаратов и донного траления. Исследование касается только крупного мусора: стаканчики, пакеты, сети.

"Мы знали, что миллионы тонн пластиковых отходов попадают в океаны каждый год, но не знали, сколько из этого загрязнения оказывается на дне океана", – говорит исследовательница Дениз Хардести.

Учёные выяснили, что 46% пластикового мусора оседает вокруг континентов, остальное количество уходит в океан и опускается глубже.