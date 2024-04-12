На океаническом дне могло скопиться уже 11 миллионов тонн пластика. Это следует из первого исследования замусоренности дна, на которое обратило внимание малазийское СМИ Sinar Daily.
По оценкам учёных из научного агентства CSIRO и Университета Торонто, масса пластикового мусора на дне океана может составлять от трёх до одиннадцати миллионов тонн. Такие цифры им выдала модель, основанная на данных от дистанционно управляемых аппаратов и донного траления. Исследование касается только крупного мусора: стаканчики, пакеты, сети.
"Мы знали, что миллионы тонн пластиковых отходов попадают в океаны каждый год, но не знали, сколько из этого загрязнения оказывается на дне океана", – говорит исследовательница Дениз Хардести.
Учёные выяснили, что 46% пластикового мусора оседает вокруг континентов, остальное количество уходит в океан и опускается глубже.
- Ежегодно человечество производит около 400 миллионов тонн пластиковых отходов. Из них, по разным оценкам, от 9 до 14 миллионов тонн попадает в океан. Люди оставляют пластиковые изделия на побережье, выбрасывают с рыболовных судов в море, также их выносит реками с суши.
- Животные проглатывают пластик с пищей, что приводит к их болезням и смертям. В 2023 году учёные впервые диагностировали у птиц пластикоз – фиброз желудка, вызванный исключительно проглатыванием пластика.
- Микропластик поднимается с поверхности океана, разносится по планете, попадает в воду и пищу. Учёные подсчитали, что в неделю средний человек на Земле "съедает" пластиковую банковскую карточку. В марте 2022 года микропластик впервые обнаружили в крови человека.
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