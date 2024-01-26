Из-за лесных пожаров Колумбия попросила о международной помощи

Правительство Колумбии объявило о стихийном бедствии и обратилось за международной помощью для тушения лесных пожаров. Об этом сообщает Associated Press.

Сейчас в стране зарегистрирован 31 пожар – и только девять из них находятся под контролем. Леса горят в горах, которые окружают города, в том числе столицу страны – Боготу.

Примерно половина населённых пунктов Колумбии находится в состоянии максимальной готовности из-за риска возникновения пожаров. При этом около трети всех муниципалитетов не имеют пожарной службы. Приказов об обязательной эвакуации власти пока не издавали.

Правительство ожидает ухудшения ситуации в ближайшие дни, поскольку в стране стоит тёплая и сухая погода. Повышение температуры и отсутствие осадков объясняются природным явлением Эль-Ниньо – потеплением экваториальных вод Тихого океана.

По словам президента Колумбии Густаво Петро, на призыв о помощи уже откликнулись Чили, Перу, США и Канада. Он не уточнил, когда помощь прибудет в страну. Пока над тушением пожаров работают местные службы: на места направлены более 600 солдат, самолётов и других транспортных средств.